Де Дзерби про покер Гринвуда: «Он может стать одним из лучших футболистов мира, качества есть. Он невероятно талантлив, есть куда расти, но нужно играть еще полезнее для команды»
Роберто Де Дзерби верит, что Мэйсон Гринвуд может стать одним из лучших в мире.
Нападающий «Марселя» сделал покер в игре с «Гавром» (6:2) в 8-м туре Лиги 1. Воспитанник «МЮ» впервые в карьере забил четыре гола за матч и идет вторым в списке бомбардиров чемпионата Франции.
«У него есть качества, необходимые для того, чтобы стать одним из лучших футболистов мира. Мэйсон невероятно талантлив, но ему нужно играть еще полезнее для команды.
Я хочу защитить его, мне не нравится, когда Гринвуда критикуют – он забил много голов, никогда не пропускал тренировки, но ему еще есть куда расти», – сказал главный тренер «Марселя» Де Дзерби.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Get Football News France
