«Абаскаль и Станкович – тренеры примерно одного уровня. Деяна взяли в «Спартак» за то, что он серб. Поставь мою бабушку в «Црвену Звезду» и «Ференцварош» – стали бы чемпионами». Селюк о красно-белых

Дмитрий Селюк заявил, что у Деяна Станковича и Гильермо Абаскаля один уровень.

«Изначально для «Спартака » было ошибкой приглашать Станковича. Он был хорошим футболистом, но еще не является опытным тренером.

Выбирают Абаскаля, Станковича, но это тренеры примерно одного уровня. Они нигде особо не работали. Кто-то скажет, что Станкович возглавлял «Црвену Звезду » и «Ференцварош », но это такие команды, что поставь мою бабушку, они стали бы чемпионами.



Станкович не совсем готов, к сожалению. Сейчас часто приглашают сербских или югославских специалистов, говорят: «О, братко». Поэтому говорить о том, что к нему негативное отношение из-за его национальности нельзя. За то, что он серб, его и взяли на работу», – сказал футбольный агент Селюк .

Только Каррера успешнее Станковича в «Спартаке» после Романцева. Как минимум по очкам