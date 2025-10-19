  • Спортс
  «Абаскаль и Станкович – тренеры примерно одного уровня. Деяна взяли в «Спартак» за то, что он серб. Поставь мою бабушку в «Црвену Звезду» и «Ференцварош» – стали бы чемпионами». Селюк о красно-белых
«Абаскаль и Станкович – тренеры примерно одного уровня. Деяна взяли в «Спартак» за то, что он серб. Поставь мою бабушку в «Црвену Звезду» и «Ференцварош» – стали бы чемпионами». Селюк о красно-белых

Дмитрий Селюк заявил, что у Деяна Станковича и Гильермо Абаскаля один уровень.

«Изначально для «Спартака» было ошибкой приглашать Станковича. Он был хорошим футболистом, но еще не является опытным тренером.

Выбирают Абаскаля, Станковича, но это тренеры примерно одного уровня. Они нигде особо не работали. Кто-то скажет, что Станкович возглавлял «Црвену Звезду» и «Ференцварош», но это такие команды, что поставь мою бабушку, они стали бы чемпионами.
 
Станкович не совсем готов, к сожалению. Сейчас часто приглашают сербских или югославских специалистов, говорят: «О, братко». Поэтому говорить о том, что к нему негативное отношение из-за его национальности нельзя. За то, что он серб, его и взяли на работу», – сказал футбольный агент Селюк.

Только Каррера успешнее Станковича в «Спартаке» после Романцева. Как минимум по очкам

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
