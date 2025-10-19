Невин о Холанде: «Настоящий феномен, он снова ожил. Соперники просто отскакивают от него – он выглядит сверхчеловеком, взрослым мужчиной, играющим с детьми»
Пэт Невин назвал Эрлинга Холанда феноменом.
«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0) в 8-м туре АПЛ. Норвежский форвард сделал дубль.
«Этот человек – настоящий феномен. Он ходил по полю и выглядел совершенно безразличным к игре. Мы почти не упоминали его имени, но мяч дважды оказался у него, и ни на секунду не возникало мысли, что он попадет куда-то, кроме ворот.
Когда видишь Холанда в лучшей форме, он выглядит как взрослый мужчина, играющий с детьми. Он снова вернул это, не так ли?
Соперники просто отскакивают от него, у него невероятная скорость, он выглядит сверхчеловеком. Он снова ожил», – сказал экс-нападающий «Челси» в эфире BBC Radio 5 Live.
Машина Холанд! Еще дубль, 23 гола за сезон – после нулевого тайма
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3898 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости