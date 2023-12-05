Евгений Калешин: «Российская тренерская школа – одна из лучших в мире. Наши тренеры лучше подготовлены, чем приезжающие к нам»

Евгений Калешин отметил высокий уровень российских футбольных тренеров.

– Вы приводили цитату : «В России нет тренерской школы».

– Я не помню, чьи слова это были.

– Это были слова нашего президента , он это заявил в 2021 году.

– Вы знаете критерии, по которым оценивается российская тренерская школа? Я могу назвать критерии – пять чемпионств Семака в « ». – иностранный тренер? Он случайно выиграл пять раз подряд? А кто-то из иностранных выигрывал пять раз подряд? Почему тогда российская школа не такая хорошая?

Семак откуда вырос? С неба упал? Он учился в России и все знания получил в нашей стране, работал с другими хорошими тренерами.

Но такие безответственные заявления про нашу тренерскую школу, которые были сделаны, они беспричинные. Чтобы так говорить, нужно приводить аргументы, например, что мы не побеждаем. Но наши тренеры побеждают с запасом.

На мой аргумент про пять чемпионств Семака какой может быть контраргумент про нашу тренерскую школу?

– Например, что у Семака сильнейший состав.

– А у Луческу не было такого состава? У него лучше состав даже был. Почему иностранные тренеры не смогли сделать «Зенит» чемпионом? Значит, не хватало каких-то деталей в тренерской работе, а Семаку удалось справиться с мощной раздевалкой.

« » играет в коллективный футбол, они скоро выиграют свое. Они инвестируют большие деньги в академию. Сколько хороших российских тренеров они дали нашему футболу? Мусаев, Сторожук, работавшие только в детском футболе или дубле, спокойно после работы во второй команде навязывали конкуренцию в РПЛ! Сторожук без опыта работы в Первой или Второй лигах сразу взял команду в Премьер-лиге и отлично работал в кризисном году! Это мастерство тренера, но почему об этом никто не говорит?

Я считаю, что наши тренеры лучше подготовлены, чем те, которые приезжают к нам. Российская тренерская школа является одной из лучших в мире – это без сомнений! – сказал бывший главный тренер «Акрона».

Калешин об иностранных тренерах: «За 2 месяца не выучил русский – пинок под зад и огромный штраф. Если не учишь – не уважаешь Россию. Ты год в «Спартаке» и не говоришь на русском – это как?»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!