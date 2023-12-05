Евгений Калешин: «Российская тренерская школа – одна из лучших в мире. Наши тренеры лучше подготовлены, чем приезжающие к нам»

Теги Зенит Евгений Калешин Сергей Семак премьер-лига Россия РФС Первая лига Мирча Луческу Александр Дюков Александр Сторожук Краснодар Мурад Мусаев Акрон Футбол

Евгений Калешин отметил высокий уровень российских футбольных тренеров.

– Вы приводили цитату Александра Дюкова: «В России нет тренерской школы».

– Я не помню, чьи слова это были.

 – Это были слова нашего президента РФС, он это заявил в 2021 году.

– Вы знаете критерии, по которым оценивается российская тренерская школа? Я могу назвать критерии – пять чемпионств Семака в «Зените». Сергей Семак – иностранный тренер? Он случайно выиграл пять раз подряд? А кто-то из иностранных выигрывал пять раз подряд? Почему тогда российская школа не такая хорошая?

Семак откуда вырос? С неба упал? Он учился в России и все знания получил в нашей стране, работал с другими хорошими тренерами.

Но такие безответственные заявления про нашу тренерскую школу, которые были сделаны, они беспричинные. Чтобы так говорить, нужно приводить аргументы, например, что мы не побеждаем. Но наши тренеры побеждают с запасом.

На мой аргумент про пять чемпионств Семака какой может быть контраргумент про нашу тренерскую школу?

– Например, что у Семака сильнейший состав.

– А у Луческу не было такого состава? У него лучше состав даже был. Почему иностранные тренеры не смогли сделать «Зенит» чемпионом? Значит, не хватало каких-то деталей в тренерской работе, а Семаку удалось справиться с мощной раздевалкой.

«Краснодар» играет в коллективный футбол, они скоро выиграют свое. Они инвестируют большие деньги в академию. Сколько хороших российских тренеров они дали нашему футболу? Мусаев, Сторожук, работавшие только в детском футболе или дубле, спокойно после работы во второй команде навязывали конкуренцию в РПЛ! Сторожук без опыта работы в Первой или Второй лигах сразу взял команду в Премьер-лиге и отлично работал в кризисном году! Это мастерство тренера, но почему об этом никто не говорит?

Я считаю, что наши тренеры лучше подготовлены, чем те, которые приезжают к нам. Российская тренерская школа является одной из лучших в мире – это без сомнений! – сказал бывший главный тренер «Акрона».

Калешин об иностранных тренерах: «За 2 месяца не выучил русский – пинок под зад и огромный штраф. Если не учишь – не уважаешь Россию. Ты год в «Спартаке» и не говоришь на русском – это как?»

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40 комментариев
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Семак работал помощником у Спаллетти, Луческу, Боаша и Капелло. Вот это и была его школа, а не абстрактная Россия
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В каждой фразе звучит: я все осознал, возьмите меня куда-нибудь, я больше не буду высовываться и буду говорить только правильные вещи! Мерзко это как-то
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Да, да, все уже поняли, что ты патриот. Или семья все еще в заложниках?
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Чем его накачали? Теперь он любит большого брата?
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Прикольный чувак. Один раз рубанул правду-матку, теперь в каждом интервью отрабатывает барщину. Это ж надо так не уважать себя и быть таким мелкотравчатым.
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врача, врача, позовите врача
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На каком основании можно считать российскую тренерскую школу одной из лучших в мире? Вот если так сказать, к примеру, об испанской, то да, здесь прослеживается логика - испанские тренеры востребованы везде, в том числе в топ-клубах Европы.
Много российских тренеров работают в лучших лигах мира (не считая ФНЛ)?
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Раньше я к нему серьёзнее относился
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Ответ Фут.Боль
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А, ну Мостового вообще Бесков тренировал – можно тогда доверить Спартак хоть сейчас
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Знаменитая российская школа тренеров= 0 тренеров в топ-5 чемпионатах за последние хрен знает сколько лет)))
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Особенно это было заметно в матчах с Брюгге и другими грандами европейского футбола.
Еще и Семака выше Луческу поставил, кек)
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При всем уважении к Калешину: российской школы не то, чтобы совсем нет, но … она на очень низком уровне. А про уровень Капелло, Манчини, Спалетти, Рамоса и прочих на фоне наших и говорить смешно. Любой Шварц с Ивичем гораздо сильнее
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Все ведущие клубы топ-5 присматриваются к нашим тренерам, представителям лучшей в мире школы тренеров. Перес пытается выговорить фамилию Сторожук и начал учить русский язык. Шейхи из Мансити уже готовят прочный стол, на который с разбега будет запрыгивать Евсеев. На базе Барселоны постепенно отказываются от мяса и увеличивают количества сельдерея - приедет сами знаете кто. Ну а самые мудрые Глейзеры пока выжидают - пока доучится жемчужина тренерского цеха, покоритель пауэрпоинта и слепых зон...
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Ладно в запой уйти после увольнения, это (почти) нормально.
Но если это все на трезвую лавочку, там бе..ды с ба..шкой на уровне Сергея Чепчугова что ест окурки и бредит в соцсетях.
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К зиме только слабо подготовлены
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Мне вот интересно, как горело бы у Калешина, если бы он приехал тренировать в соседний ***стан, а там сидел бы местный шестисортный футболист с карьерой из второго дивизиона с 0 матчем за сборную, уровня самого Калешина, и говорил бы, что его надо выгнать из страны, потому что он за год их язык, написанный другими буквами, выучить не смог.
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А что ж тогда наши тренеры нигде кроме России и стран ближнего зарубежья не востребованы?))

Явно не потому что они отвергают все предложения от клубов из других стран))
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Да отключите уже этот генератор бреда
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Ответ Proper Chels
Особенно это было заметно в матчах с Брюгге и другими грандами европейского футбола. Еще и Семака выше Луческу поставил, кек)
Справедливости ради, Семак в Зените действительно сильнее Луческу работает. Но в целом Вы правы.
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Юрий Лоза от футбола.
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Один Мостовой чего стоит!
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Женя, где у наших лучших тренеров лучшие воспитанники? Почему на ведущих ролях в клубах РПЛ иностранцы, а сборная РФ очень слабая?
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Так может дело в том, что наш футбол настолько безнадёжен, что нормальные тренеры из за рубежа к нам уже и не приезжают?
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Так, стоп, а разве не он в предыдущем отрезке вью говорил что тренера надо оценивать не по результату?
Не говоря уже о том что Семак получал эти знания от Хиддинка, Спалетти и прочих.
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Сильная школа была в СССР. После развала все забили на футбол, который, если мы берём оставшуюся РФ, был силён только в Москве.
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Этому товарищу прямая дорога в поп мма,там по ,,адекватности,,ему и место
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Ответ pit4er
Семак работал помощником у Спаллетти, Луческу, Боаша и Капелло. Вот это и была его школа, а не абстрактная Россия
В итоге так ничему и не научился
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Если он это искренне говорит, то глуп, если исходя из личных интересов, то хитер.
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Ответ pit4er
А, ну Мостового вообще Бесков тренировал – можно тогда доверить Спартак хоть сейчас
Можно, кстати. Чеканить умеет, это главное.
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Ответ Феоктист
Если он это искренне говорит, то глуп, если исходя из личных интересов, то хитер.
на прошлой неделе говорили, что он имеет право на мнение и что он красавец. в чем разница?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Он сказал теперь "неправильные" вещи, вообще не красавчик теперь, патриот!
точно, ему 15 рублёв заплатили! да он продажная падла!
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Эх, Семака бы в мю - такая грязюка бы началась
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