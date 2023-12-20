Дюков о сборной в нейтральном статусе: «Нам флаг и гимн важны, как без них? Но РФС не моя личная организация, я не готов принимать решение за всех»

Президент РФС ответил на вопрос о выступлениях сборной без флага и гимна.

8 декабря МОК объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе – без флага, гимна и других национальных символов.

– Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер говорит, что без флага и гимна сборная ездить не будет. Насколько для вас это важно?

– Нам флаг и гимн важны. Как без флага и гимна? Но давайте сначала дождемся, когда будет принято какое‑то решение, и мы будем действовать по ситуации.

В прошлом году мы соглашались играть без флага и гимна, но тогда был шаг вперед в нашу сторону. Но у нас всегда есть возможности отказаться от участия.

РФС – это не только я, это исполком и члены. Важно мнение всех членов РФС в данном вопросе. Для меня важно, чтобы сборная принимала участие с флагом и гимном, но у нас не волюнтаризм, – это не моя личная организация, я не готов принимать за всех такое решение, – сказал .

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