Дюков о сборной в нейтральном статусе: «Нам флаг и гимн важны, как без них? Но РФС не моя личная организация, я не готов принимать решение за всех»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Президент РФС ответил на вопрос о выступлениях сборной без флага и гимна.

8 декабря МОК объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе – без флага, гимна и других национальных символов.

– Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер говорит, что без флага и гимна сборная ездить не будет. Насколько для вас это важно?

– Нам флаг и гимн важны. Как без флага и гимна? Но давайте сначала дождемся, когда будет принято какое‑то решение, и мы будем действовать по ситуации.

В прошлом году мы соглашались играть без флага и гимна, но тогда был шаг вперед в нашу сторону. Но у нас всегда есть возможности отказаться от участия.

РФС – это не только я, это исполком и члены. Важно мнение всех членов РФС в данном вопросе. Для меня важно, чтобы сборная принимала участие с флагом и гимном, но у нас не волюнтаризм, РФС – это не моя личная организация, я не готов принимать за всех такое решение, – сказал Александр Дюков

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10 комментариев
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Главное , чтобы спортсмены могли выступать. 8 лет выступали, а тут теперь патриоты в позу встали.
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Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют! И потому пытаются нас всячески унизить🤣
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Ответ ARAMIS777
Мастерски съехал с темы.
Времена теперь такие , брат !
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Ответ OldRedWhite
Времена теперь такие , брат !
Да уж.
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Ответ OldRedWhite
Главное , когда НАТО будет подписывать капитуляцию , не забыть включить пункт про ФИФА и УЕФА !
НАТО то ерунда, куда сложнее будет усмирить коварных половцев и печенегов...
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