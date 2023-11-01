«МЮ», «Арсенал» и «Брайтон» следят за правым защитником «Галатасарая» Боэ (Sporx)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Арсенал возможные трансферы Бернли Брайтон Саша Боэ Футбол

Саша Боэ привлек внимание английских клубов.

По данным Sporx, правый защитник «Галатасарая» заинтересовал «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Брайтон» и «Бернли».

Утверждается, что с высокой вероятностью 23-летний футболист будет продан за существенную сумму в конце сезона, но возможен и зимний переход.

В текущем сезоне уроженец Франции провел 10 матчей в чемпионате Турции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Паранойя так развиться может
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Мелкумян
Саша Буй (с) Эльвин Керимов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mario14
Ответ Syog1010
Уже даже в Турции негров покупают, дожили
Во-первых ещё не купили, во-вторых чемпионат Турции не самый слабый, в АПЛ и с более слабых чемпионатов приходили и некоторые даже заиграли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
Саша Боэн младший
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bolvan
Причёска как у Гуллита
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DavidRobertJosephBeckham
По матчам в лч он был не плох, в атаке очень активен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
"Арсенал" всегда следит. Ещё со времён мсье Венгера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БолельщикСоСтажем
Никого не смущает что он правый? А то будет как с фанатами Селтика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Семин
Ответ Syog1010
Уже даже в Турции негров покупают, дожили
Это многовековая традиция
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syog1010
Ответ Syog1010
Уже даже в Турции негров покупают, дожили
Почему все такие душнилы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий