«МЮ», «Арсенал» и «Брайтон» следят за правым защитником «Галатасарая» Боэ (Sporx)

Саша Боэ привлек внимание английских клубов.

По данным Sporx, правый защитник « » заинтересовал « », « », « » и « ».

Утверждается, что с высокой вероятностью 23-летний футболист будет продан за существенную сумму в конце сезона, но возможен и зимний переход.

В текущем сезоне уроженец Франции провел 10 матчей в чемпионате Турции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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