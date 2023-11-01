«МЮ», «Арсенал» и «Брайтон» следят за правым защитником «Галатасарая» Боэ (Sporx)
Саша Боэ привлек внимание английских клубов.
По данным Sporx, правый защитник «Галатасарая» заинтересовал «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Брайтон» и «Бернли».
Утверждается, что с высокой вероятностью 23-летний футболист будет продан за существенную сумму в конце сезона, но возможен и зимний переход.
В текущем сезоне уроженец Франции провел 10 матчей в чемпионате Турции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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