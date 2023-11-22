Сильвестр рекомендовал «МЮ» подписать Тодибо и Кефрена Тюрама: «Легкие и разумные трансферы. Фофана мог оказаться в клубе летом, но выбрали Амрабата»

Микаэль Сильвестр назвал игроков Лиги 1, способных усилить «Манчестер Юнайтед».

«[Кефрен] и [ ] Тодибо определенно соответствуют уровню «Манчестер Юнайтед». И я уверен, что они за ними будут внимательно следить. Вероятно, их будут рассматривать, потому что их подписание будет простым и разумным, и для Ineos (компания , собирающегося купить 25% акций клуба – Sports.ru) будет разумно получить отчеты скаутов именно об этих игроках.

Это качественные футболисты, оба выступают за сборную Франции. Тодибо проводит очень хороший сезон, Кефрен Турам немного сдал по сравнению с прошлым сезоном, но он все еще качественный полузащитник.

В начале лета любой клуб мог бы приобрести Юсcуфа Фофана. Я знаю, что он был доступен, поскольку у него оставалось два года по контракту. Тогда он потенциально мог перейти в « ». Он в лучшей физической форме, чем Фред, к примеру, но клуб выбрал [Софьяна] Амрабата вместо Фофана. Мы знаем, что это была реакция на старт сезона.

Фофана делает все возможное, чтобы стать опорным полузащитником в клубе , и «Манчестер Юнайтед» определенно может стать его следующим шагом», – сказал экс-защитник «МЮ» в интервью Bettingexpert.

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