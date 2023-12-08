«МЮ» и «Боруссия» сегодня обсудят обмен Санчо на Малена

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Дониэлл Мален Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Боруссии» сегодня обсудят обмен футболистами.

По данным инсайдера Кристиана Фалька, между представителями клубов сегодня в Дортмунде состоится встреча по поводу возможного обмена Джейдона Санчо на Дониэлла Малена.

«Боруссия» требует от «Манчестер Юнайтед» 30 млн евро за Малена или Санчо в обмен на 24-летнего нидерландца.

Джейдон провел 3 матча в АПЛ в текущем сезоне. На счету Малена 12 игр и 4 гола в Бундеслиге. 

C августа Санчо отстранен от работы с «МЮ» из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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42 комментария
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Ответ Алекс Мелкумян
Звучит как очередной невыгодный говнотрансфер. Нет бы хоть один раз продать задорого и купить задешево, чтобы все похвалили за предприимчивость и не давили из-за низкой стоимости покупки. Типо продал конфликтного Санчо за 70, взял Малена за 35. И все, никто в прессе и интернетах до тебя не докапывается будь ты хоть на 10 месте, строй команду сколько влезет.
И нахрена кому то покупать Санчо за 70? Все знают что он нафиг не нужен МЮ, а его и покупали примерно за эти деньги.
+35
-1
+34
Когда уже руководства футбольных клубов перестанут назначать голландских тренеров, неужели не видят что там одни физруки, которые тащат своих соотечественников. И ладно бы они были хорошего качества, но они середняков тащат в лучшем случае
+32
-13
+19
Уже даже не смешно. Из всех возможных вариантов обмена выбирается 24 летний нидерландец с крайне средней статистикой в бундеслиге. Скорее бы уже Рэтклифф взял под контроль трансферы.
+14
-1
+13
Мален лайкнул комментарий «Пни Терзича под зад, чтобы он вылетел из клуба» о тренере «Боруссии»
_______________________
Достойная замена Санчо
+9
0
+9
Ответ King_X
Санчо в БД точно снова засияет В МЮ тех, кто прогрессирует (и при ЭТХ, и в целом) по пальцам одной руки пересчитать вообще
Только Мактономи)))
+8
0
+8
Ответ Тухель
И нахрена кому то покупать Санчо за 70? Все знают что он нафиг не нужен МЮ, а его и покупали примерно за эти деньги.
Вот как то же МС продает сидящего на лавке Палмера за 40, хромого косого Лапорта за почти 30 и старого Мареза за 35. Ливерпуль за 40 млн слил отвратительно проведший прошлый сезон Фабиньо, которому 30 лет уже. Маунта Челси (!!!) втюхал МЮ за 55+ млн с годом контракта (он хороший игрок, но можно было и за поменьше). Ну и т.д., кто умеет хорошо продавать тот даже Соланке и Траффордов без почти игр в основе продаст за двадцатку без проблемсов. За Санчо еще можно выжать хорошие деньги, он не 30 летний Бэйл или Азар которые бросили играть и пойди еще заставь их. Вся карьера еще впереди, потенциал он свой в Боруссии показывал.

Надо как то торги устраивать, заламывать свою цену, а не соглашаться на первое попавшееся предложение, чем МЮ часто грешит.
+8
-2
+6
Ответ Denis Nikitin
Уже даже не смешно. Из всех возможных вариантов обмена выбирается 24 летний нидерландец с крайне средней статистикой в бундеслиге. Скорее бы уже Рэтклифф взял под контроль трансферы.
Все на столько плохо, что без волшебной палочки не обойтись?
+5
0
+5
Шило на мыло
+6
-1
+5
Ответ Угараю_с_вас
Только Мактономи)))
И Магуайр)
+5
0
+5
Звучит как очередной невыгодный говнотрансфер. Нет бы хоть один раз продать задорого и купить задешево, чтобы все похвалили за предприимчивость и не давили из-за низкой стоимости покупки. Типо продал конфликтного Санчо за 70, взял Малена за 35. И все, никто в прессе и интернетах до тебя не докапывается будь ты хоть на 10 месте, строй команду сколько влезет.
+8
-4
+4
Ответ Алекс Мелкумян
Вот как то же МС продает сидящего на лавке Палмера за 40, хромого косого Лапорта за почти 30 и старого Мареза за 35. Ливерпуль за 40 млн слил отвратительно проведший прошлый сезон Фабиньо, которому 30 лет уже. Маунта Челси (!!!) втюхал МЮ за 55+ млн с годом контракта (он хороший игрок, но можно было и за поменьше). Ну и т.д., кто умеет хорошо продавать тот даже Соланке и Траффордов без почти игр в основе продаст за двадцатку без проблемсов. За Санчо еще можно выжать хорошие деньги, он не 30 летний Бэйл или Азар которые бросили играть и пойди еще заставь их. Вся карьера еще впереди, потенциал он свой в Боруссии показывал. Надо как то торги устраивать, заламывать свою цену, а не соглашаться на первое попавшееся предложение, чем МЮ часто грешит.
Ага, ведь каждый год Саудиты такую закупку устраивают, ты бы ещё вспомнил как Челси сливали Менди и Кулибали, или ПСЖ переломанного и никому не нужного Неймара за 80 умудрились продать, ведь всё это совершенно рыночные сделки.
+5
-1
+4
Ответ Тухель
И нахрена кому то покупать Санчо за 70? Все знают что он нафиг не нужен МЮ, а его и покупали примерно за эти деньги.
Лучшеб дали в аренду. Санчо в теории ценный актив, а 30 млн по современным меркам это дичь полная. Так же брать в мю игрока который толком не оправдал ожиданий в дортмнде вообще крайне сомнительная идея. Через пол года начнете думать куда сплавить уже еще менее именитого, скилового мешка. А так есть шанс, что Санчо блеснет в условном милане и можно будет пихнуть хотя бы за 50.
+3
0
+3
Ответ King_X
Санчо в БД точно снова засияет В МЮ тех, кто прогрессирует (и при ЭТХ, и в целом) по пальцам одной руки пересчитать вообще
Ты хотел написать по одному пальцу.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Турецкий
Мален кстати хороший вингер, Клопп им интересуется, сделал бы его топом
Да и Гакпо показывает топ игру. Подход к ним нужен
+2
0
+2
Ответ Подкат Пенальтьевич
Шило на мыло
учитывая ЗП Санчо я думаю что все таки МЮ будет в плюсе
+3
-2
+1
Ответ Neron
Продать! Просто продать за любые деньги! А вингер больше не нужен, потому что в следующем сезоне вернётся Грини!
А Санчо оно надо?:) У него недельная зарплата 300к евро, никакая Боруссия ее не потянет:)
+2
-1
+1
Ответ Алекс Мелкумян
Ну предыдущие примеры с британцами ты просто пропустил, или это тоже "экстраординарные" случаи. Да можно всех мамонтами сделать или хотя бы свести в сделку в взаимовыгодную - главное чтоб хоть как то торговаться начать, а не кидаться на первое предложение.
Если большая часть твоих примеров состоит из нерыночных сделок, то это не моя проблема.
Я по такому же принципу могу Дэна Джеймса вспомнить, которого из Чемпионшипа покупали за 15, а в Лидс продали за 30.
Чтобы продать Санчо за 70 (которого купили как одного из перспективнейших игроков мира за 75), нужно чудо, за него сейчас дай бог 40 бы выручить после 2-х сезонов УГ и демарша, но кому это интересно, если можно опять упереться рогом в Саудитов и рассказывать что так всегда было, есть и будет.
+1
0
+1
Ответ Anttii
Ага, ведь каждый год Саудиты такую закупку устраивают, ты бы ещё вспомнил как Челси сливали Менди и Кулибали, или ПСЖ переломанного и никому не нужного Неймара за 80 умудрились продать, ведь всё это совершенно рыночные сделки.
Я могу еще вспомнить как Ливерпуль продал Коутиньо за 140 млн и стал играть только лучше. И как Боруссия продала за 130 млн Дембеле и через год чуть не стала чемпионом. Интер нагрел Челси с Лукаку на 115 млн, и потом ВЕРНУЛ В АРЕНДУ (где и на каких местах был Челси и Интер в прошлом году я думаю говорить не надо).

Все возможно, всех можно сделать мамонтами, было бы желание.
+1
0
+1
Ответ Подкат Пенальтьевич
Шило на мыло
Но иногда лучше мылом мылиться,чем шилом колоться)
+2
-1
+1
Ответ red hikkikomori
Когда уже руководства футбольных клубов перестанут назначать голландских тренеров, неужели не видят что там одни физруки, которые тащат своих соотечественников. И ладно бы они были хорошего качества, но они середняков тащат в лучшем случае
Мален кстати хороший вингер, Клопп им интересуется, сделал бы его топом
+1
0
+1
Ответ Алекс Мелкумян
Я могу еще вспомнить как Ливерпуль продал Коутиньо за 140 млн и стал играть только лучше. И как Боруссия продала за 130 млн Дембеле и через год чуть не стала чемпионом. Интер нагрел Челси с Лукаку на 115 млн, и потом ВЕРНУЛ В АРЕНДУ (где и на каких местах был Челси и Интер в прошлом году я думаю говорить не надо). Все возможно, всех можно сделать мамонтами, было бы желание.
Мамонтов не делают - их ищут, и опять же, у тебя 2из3 примеров это экстраординарная Барса после вынужденной продажи Неймара.
+1
-1
0
Ответ Neron
Продать! Просто продать за любые деньги! А вингер больше не нужен, потому что в следующем сезоне вернётся Грини!
То как с ним поступил Юнайтед ,думаю грини попробует найти новый себе клуб который выкупит его контракт у Юнайтед
0
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Ответ rigobersong
А Санчо оно надо?:) У него недельная зарплата 300к евро, никакая Боруссия ее не потянет:)
Арабы оторвут с руками! Самое лучшее место для Санчо! Можно не напрягаться на тренях, рубить в фифу ночами и пинать мячик среди арабов не напряжно))
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Ответ dedmaker
Все на столько плохо, что без волшебной палочки не обойтись?
Вингардиум Левиоса.;)))))))
0
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0
Продать! Просто продать за любые деньги! А вингер больше не нужен, потому что в следующем сезоне вернётся Грини!
0
0
0
Ответ Anttii
Если большая часть твоих примеров состоит из нерыночных сделок, то это не моя проблема. Я по такому же принципу могу Дэна Джеймса вспомнить, которого из Чемпионшипа покупали за 15, а в Лидс продали за 30. Чтобы продать Санчо за 70 (которого купили как одного из перспективнейших игроков мира за 75), нужно чудо, за него сейчас дай бог 40 бы выручить после 2-х сезонов УГ и демарша, но кому это интересно, если можно опять упереться рогом в Саудитов и рассказывать что так всегда было, есть и будет.
Да все ок, то саудовцы, то экстраординарные случаи, то нерыночные сделки, короче игрока выгодно продать невозможно, это противоречит законам физики
0
0
0
Ответ Anttii
Мамонтов не делают - их ищут, и опять же, у тебя 2из3 примеров это экстраординарная Барса после вынужденной продажи Неймара.
Ну предыдущие примеры с британцами ты просто пропустил, или это тоже "экстраординарные" случаи. Да можно всех мамонтами сделать или хотя бы свести в сделку в взаимовыгодную - главное чтоб хоть как то торговаться начать, а не кидаться на первое предложение.
0
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0
Ответ Имя Фамилия
Да и Гакпо показывает топ игру. Подход к ним нужен
согласен
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Ответ №7
Потому что клуб заточен не под это, клубу главное выбить спонсорский контракт пожирнее, да владельцам денег насыпать. А то что игроков надо продавать дороже , они походу невкурсе
Может этот Рэтклифф реально окажется Гарри Поттером и научит наконец клуб грамотно тратить бабки. А то так и до банкроства недалеко, глейзированные ж долг клуба не будут за свой счет гасить.
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В Аяксе не играл)Тен Хаг передумать не поздно еще!
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Ответ Алекс Мелкумян
Вот как то же МС продает сидящего на лавке Палмера за 40, хромого косого Лапорта за почти 30 и старого Мареза за 35. Ливерпуль за 40 млн слил отвратительно проведший прошлый сезон Фабиньо, которому 30 лет уже. Маунта Челси (!!!) втюхал МЮ за 55+ млн с годом контракта (он хороший игрок, но можно было и за поменьше). Ну и т.д., кто умеет хорошо продавать тот даже Соланке и Траффордов без почти игр в основе продаст за двадцатку без проблемсов. За Санчо еще можно выжать хорошие деньги, он не 30 летний Бэйл или Азар которые бросили играть и пойди еще заставь их. Вся карьера еще впереди, потенциал он свой в Боруссии показывал. Надо как то торги устраивать, заламывать свою цену, а не соглашаться на первое попавшееся предложение, чем МЮ часто грешит.
Потому что клуб заточен не под это, клубу главное выбить спонсорский контракт пожирнее, да владельцам денег насыпать. А то что игроков надо продавать дороже , они походу невкурсе
+1
-1
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так мален же правша)
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ну, хоть так избавятся)
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Мален Кехрен будет возить всю АПЛ)
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