«МЮ» и «Боруссия» сегодня обсудят обмен Санчо на Малена
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссии» сегодня обсудят обмен футболистами.
По данным инсайдера Кристиана Фалька, между представителями клубов сегодня в Дортмунде состоится встреча по поводу возможного обмена Джейдона Санчо на Дониэлла Малена.
«Боруссия» требует от «Манчестер Юнайтед» 30 млн евро за Малена или Санчо в обмен на 24-летнего нидерландца.
Джейдон провел 3 матча в АПЛ в текущем сезоне. На счету Малена 12 игр и 4 гола в Бундеслиге.
C августа Санчо отстранен от работы с «МЮ» из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.
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Достойная замена Санчо
Надо как то торги устраивать, заламывать свою цену, а не соглашаться на первое попавшееся предложение, чем МЮ часто грешит.
Я по такому же принципу могу Дэна Джеймса вспомнить, которого из Чемпионшипа покупали за 15, а в Лидс продали за 30.
Чтобы продать Санчо за 70 (которого купили как одного из перспективнейших игроков мира за 75), нужно чудо, за него сейчас дай бог 40 бы выручить после 2-х сезонов УГ и демарша, но кому это интересно, если можно опять упереться рогом в Саудитов и рассказывать что так всегда было, есть и будет.
Все возможно, всех можно сделать мамонтами, было бы желание.