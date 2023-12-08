«МЮ» и «Боруссия» сегодня обсудят обмен Санчо на Малена

«Манчестер Юнайтед» и «Боруссии» сегодня обсудят обмен футболистами.

По данным инсайдера Кристиана Фалька, между представителями клубов сегодня в Дортмунде состоится встреча по поводу возможного обмена Джейдона Санчо на Дониэлла Малена.

« » требует от « » 30 млн евро за или в обмен на 24-летнего нидерландца.

Джейдон провел 3 матча в в текущем сезоне. На счету Малена 12 игр и 4 гола в Бундеслиге.

C августа Санчо отстранен от работы с «МЮ» из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

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