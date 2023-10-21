Александр Дюков: «РФС и сборная России должны задаться вопросом, почему регрессируют молодые игроки, показывавшие достойную игру в юношеском футболе»
Глава РФС высказался о проблемах перехода игроков из юношеского футбола во взрослый.
– Почему у игроков возникают проблемы с переходом из юношеского футбола?
– Два года назад молодежная сборная России обыграла сборную Испании. Делили первое место в группе и должны были отбираться на чемпионат Европы U21. Сборная России U19 уверенно обыграла Германию и вышла с первого места из группы на отборочном турнире.
Через два года многие из этих ребят поехали в Египет и Катар. Какие-то футболисты прогрессируют, какие-то нет. Это зависит не только от футболистов, но и от клубов, тренеров и руководства. Нет такого, что виноват кто-то один.
И РФС, и тренерский штаб сборной России, и игроки с тренерами клубов должны задаться вопросом, почему те ребята, которые еще некоторое время назад демонстрировали достойную игру в юношеском футболе и хорошо смотрелись на фоне серьезных соперников, в какой-то момент прекращают прогрессировать или вообще регрессируют, – сказал Александр Дюков.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Но все загубил северный гегемон)
В том же сериале тезисно раскрыто, почему так вышло.
А вообще за ту сборную Галактионова, что победила испанцев, реально обидно было, из всех отстранений российских команд. Состав подобрался хороший, испанцев не боялись, играли в атаку (наши U17 и U19 неоднократно об испанцев и спотыкались)
Спартак-ЦСКА 8(восемь) легионеров с старте Спартака + тренер.
Выключи дурачка. И завязывай есть пенопласт.
Я прекрасно понимаю, за что не любят (и часто по делу) Зенит. Но не надо все валить на Зенит. Нелепо.
И Головин был во взрослой сборной на ЧМ-2018
Это всё большое бла-бла-бла. Максимально ни о чём.
И вообще, говорит, это сборной надо подумать! Карпин, думай давай!