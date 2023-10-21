Александр Дюков: «РФС и сборная России должны задаться вопросом, почему регрессируют молодые игроки, показывавшие достойную игру в юношеском футболе»

Теги сборная России U-21 премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков сборная России U-19 Футбол

Глава РФС высказался о проблемах перехода игроков из юношеского футбола во взрослый.

– Почему у игроков возникают проблемы с переходом из юношеского футбола?

– Два года назад молодежная сборная России обыграла сборную Испании. Делили первое место в группе и должны были отбираться на чемпионат Европы U21. Сборная России U19 уверенно обыграла Германию и вышла с первого места из группы на отборочном турнире.

Через два года многие из этих ребят поехали в Египет и Катар. Какие-то футболисты прогрессируют, какие-то нет. Это зависит не только от футболистов, но и от клубов, тренеров и руководства. Нет такого, что виноват кто-то один.

И РФС, и тренерский штаб сборной России, и игроки с тренерами клубов должны задаться вопросом, почему те ребята, которые еще некоторое время назад демонстрировали достойную игру в юношеском футболе и хорошо смотрелись на фоне серьезных соперников, в какой-то момент прекращают прогрессировать или вообще регрессируют, – сказал Александр Дюков. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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26 комментариев

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CescFabregas93
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надо задать вопрос гегемону северному, почему он планомерно убивает наш футбол на протяжении 15 лет, классический пример этого сезона, выкупили Коваленко который стабильно играл в КС и Сочи и посадили в глубокий запас, а это очень сильный по потенциалу российский игрок в 19 лет...
Смотрим конкретно состав молодежки, про которую говорит Дюков: 0 игроков имеющих отношение к Зениту. Где Паша Маслов, Саша Ломовицкий, Даня Лесовой?
Но все загубил северный гегемон)
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ApXuMaHqPuT
Если российский футбол регрессирует, что Дюков, будучи президентом РФС, обязан подать в отставку😐
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надо задать вопрос гегемону северному, почему он планомерно убивает наш футбол на протяжении 15 лет, классический пример этого сезона, выкупили Коваленко который стабильно играл в КС и Сочи и посадили в глубокий запас, а это очень сильный по потенциалу российский игрок в 19 лет...
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Dmitry Orlov
"Если в 12 лет наши с испанцами играют на равных, то в 20 лет - на это больно смотреть" (с) персонаж сериала "Вне игры".
В том же сериале тезисно раскрыто, почему так вышло.

А вообще за ту сборную Галактионова, что победила испанцев, реально обидно было, из всех отстранений российских команд. Состав подобрался хороший, испанцев не боялись, играли в атаку (наши U17 и U19 неоднократно об испанцев и спотыкались)
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УльтраПравый
Читал статью, где основной мыслью было, что наши на молодежном уровне, сильно в физике превосходят соперников, а потом, с возрастом преимущество в физике соответственно теряется, а в техническом оснащении наши отстают
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Гамарджоба Генацвале
Ответ SidSide
Буквально тот мем "А что случилось?"
Мем не в тему! Что случилось со сборной 2006 года, которая выиграла ЧЕ? Кто из них заиграл на нормальном достойном уровне? Кто мешал прогрессировать? И наоборот, из тех, кто особо ничего не выиграл на юношеском уровне получилась одна из лучших сборных России за всю историю.
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anton.zaiats
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дурачка включает Дюков, а мог бы просто задать вопрос своему работодателю прямому, почему в составе играют по 9-10 легионеров и один вратарь россиянин только потому, что нет сильного вратаря легионера...
Должность Дюкова выборная.
Спартак-ЦСКА 8(восемь) легионеров с старте Спартака + тренер.
Выключи дурачка. И завязывай есть пенопласт.
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Dmitry Orlov
Ответ Циник Петербургский
Казалось бы, причем тут лимит?.. 😏
При чём? Его и так смягчили так, что дальше только полная отмена.
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Игорь Новиков
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надо задать вопрос гегемону северному, почему он планомерно убивает наш футбол на протяжении 15 лет, классический пример этого сезона, выкупили Коваленко который стабильно играл в КС и Сочи и посадили в глубокий запас, а это очень сильный по потенциалу российский игрок в 19 лет...
Всех Зенит скупил? 1 игрок подорвал весь молодежный футбол?

Я прекрасно понимаю, за что не любят (и часто по делу) Зенит. Но не надо все валить на Зенит. Нелепо.
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FNT
Ответ </c/>
надо задать вопрос гегемону северному, почему он планомерно убивает наш футбол на протяжении 15 лет, классический пример этого сезона, выкупили Коваленко который стабильно играл в КС и Сочи и посадили в глубокий запас, а это очень сильный по потенциалу российский игрок в 19 лет...
На протяжении 500 лет и весь мировой футбол. Совсем уже от завити страдаете, бедолаги.
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Finnish_Spitz
Есть конечно и развращенность доходами, но не это главное. По молодежи выигрывают по принципу "порядок бьет класс", т.к. на западе система подготовки заточена на развитие игроков, а у нас на получение результата, т.к. доход тренера от этого зависит. Вот и получается, что неплохо смотримся за счет физики и тактического построения против техничных юнцов, а затем они подтягивают физику и тактику, а мы технику не можем, т.к. время для этого уже упущено.
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Dmitry Orlov
Ответ Гамарджоба Генацвале
Мем не в тему! Что случилось со сборной 2006 года, которая выиграла ЧЕ? Кто из них заиграл на нормальном достойном уровне? Кто мешал прогрессировать? И наоборот, из тех, кто особо ничего не выиграл на юношеском уровне получилась одна из лучших сборных России за всю историю.
Ну в юношеской сборной, что в 2013 выиграла ЧЕ, были Головин, Баринов, Жемалетдинов и ещё несколько чуть менее заметных игроков.
И Головин был во взрослой сборной на ЧМ-2018
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The Best Expert
а Вы посмотрите наш юношеский футбол, в основном играют мальчики ростом 180+ за счёт физики и атлетизма. Нет техники, тактики, мысли, так как всем нужен сиюминутный результат, а когда подрастает только за счёт силы уже не сыграешь на хорошем уровне. Вот и всё
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Dmitry Orlov
Ну в юношеской сборной, что в 2013 выиграла ЧЕ, были Головин, Баринов, Жемалетдинов и ещё несколько чуть менее заметных игроков. И Головин был во взрослой сборной на ЧМ-2018
В 2013г.да, согласен.И это очень хороший показатель. А вот из 2006г.никто так и не заиграл.
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Новый тренер ФК Спартак
потомучто баблом из завалили и им после первого контракта уже пофиг
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&_Bishep_&
Я всё знаю. От детского футбола до молодежного идёт подъем , хоть трудный , но в меру наклонный , по которому талантливый мальчик подняться на вершину в принципе может. Ну а дальше там, на расстоянии несколько метров крутой отвесной утёс на котором плато взрослого футбола, а между ними ....пропасть. И вот перепрыгнуть с вершины холма на это скалистое плато не всем удается. Большинство срываются, ибо не приучены хорошо разогнаться, оттолкнуться и пальцами цепляясь за край утёса, через не могу, удержаться. Во многом и из за веса, они часто уже на этом этапе бывают перекормлены. Да и РФС не сумело с помощью выступов в скале создать более доступный и безопасный переход.
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Циник Петербургский
Казалось бы, причем тут лимит?.. 😏
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Очки Дани Алвеса
Как всегда. За все хорошее и против всего плохого! Уже занялись этим вопросом, темы обсуждаются на собраниях, встречается коллегия детских воспитателей из РФС, представители академий, чинушки.
Это всё большое бла-бла-бла. Максимально ни о чём.

И вообще, говорит, это сборной надо подумать! Карпин, думай давай!
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