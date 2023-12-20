Неймар пропустит Кубок Америки-2024 – не успеет восстановиться после «крестов». Он ни разу не выигрывал турнир

Неймар не сыграет на Кубке Америки-2024 – он не успеет восстановиться от травмы.

получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем (0:2) в октябре. У 31-летнего нападающего выявили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который проводил операцию на колене Неймара, заявил, что нападающий не сыграет на Кубке Америки.

«Слишком рано. Нет смысла пропускать отдельные этапы восстановления и допускать бессмысленные риски. Мы ожидаем, что Неймар будет готов к возвращению к началу следующего европейского сезона, то есть в августе.

Нужно быть терпеливыми. Разговоры о том, что он вернется менее чем через 9 месяцев, преждевременны, а это мировой стандарт при восстановлении от травм связок. Очень важно дать телу время на восстановление.

Мы ожидаем, что после восстановления Неймар вернется и будет играть на высоком уровне», – сказал Ласмар в интервью Radio 98 fm.

Отметим, что форвард « » ни разу не выигрывал . В 2021-м сборная Бразилии с Неймаром в составе вышел в финал турнира, но уступила Аргентине.

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