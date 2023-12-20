Неймар пропустит Кубок Америки-2024 – не успеет восстановиться после «крестов». Он ни разу не выигрывал турнир

Теги Сборная Бразилии по футболу травмы Кубок Америки Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар не сыграет на Кубке Америки-2024 – он не успеет восстановиться от травмы.

Неймар получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем (0:2) в октябре. У 31-летнего нападающего выявили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который проводил операцию на колене Неймара, заявил, что нападающий не сыграет на Кубке Америки.

«Слишком рано. Нет смысла пропускать отдельные этапы восстановления и допускать бессмысленные риски. Мы ожидаем, что Неймар будет готов к возвращению к началу следующего европейского сезона, то есть в августе.

Нужно быть терпеливыми. Разговоры о том, что он вернется менее чем через 9 месяцев, преждевременны, а это мировой стандарт при восстановлении от травм связок. Очень важно дать телу время на восстановление.

Мы ожидаем, что после восстановления Неймар вернется и будет играть на высоком уровне», – сказал Ласмар в интервью Radio 98 fm.

Отметим, что форвард «Аль-Хилаля» ни разу не выигрывал Кубок Америки. В 2021-м сборная Бразилии с Неймаром в составе вышел в финал турнира, но уступила Аргентине.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как это так?:) За 13 лет карьеры в сборной, один из лучших игроков поколения не смог выиграть Копу?:) Говорят же что это рофлотурик, который каждый год проводят:)
+16
-9
+7
опять у хейтеров Копа не будет считаться если Месси её выиграет🤡
+11
-7
+4
плоходу Бразилия возьмёт Копу)
+1
0
+1
У Бразилии появился шанс
+2
-1
+1
Бразилия сейчас, что с Неймаром, что без него мёртвая. Там до Копы как до Луны с такой игрой.
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Как это так?:) За 13 лет карьеры в сборной, один из лучших игроков поколения не смог выиграть Копу?:) Говорят же что это рофлотурик, который каждый год проводят:)
Про каждый год смешно конечно) То есть, в Европе проводят Евро, каждый год играют какую-то Лигу Нации, играют отборочные турниры ЧМ и Евро против слабейших сборных мира, а ЮА нельзя проводить одну лишнюю Копу в честь столетия)
+3
-2
+1
Ответ Капибарбер
опять у хейтеров Копа не будет считаться если Месси её выиграет🤡
да ладно,мы и так кайфовали , когда ради Месси дополнительно проводили турнир,а Чили снова и снова унижал его)
+1
0
+1
Будет сюр, если Бразилия опять выиграет Копу без Неймара, как в 2019
+1
-1
0
100% Jesus
0
0
0
С учётом того как сборная Бразилии играет посл время, они что с ним что без него не выиграют.
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ VERBLYUD
Про каждый год смешно конечно) То есть, в Европе проводят Евро, каждый год играют какую-то Лигу Нации, играют отборочные турниры ЧМ и Евро против слабейших сборных мира, а ЮА нельзя проводить одну лишнюю Копу в честь столетия)
ЧЕ проводят 1 раз в 2 года
0
0
0
Ответ Капибарбер
опять у хейтеров Копа не будет считаться если Месси её выиграет🤡
Копа никогда и никем не считалась за престижный турнир, в первую очередь так считали месифаны до 2021-го. А с тех пор как её начали проводить через год с заряженными судьями она и вовсе по статусу упала ниже летних товарняков.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий