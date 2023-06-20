Невеста Тибо Куртуа поддержала голкипера на фоне конфликта с Доменико Тедеско.

Напомним, Куртуа досрочно покинул расположение сборной . Главный тренер сборной объяснил поступок вратаря разногласиями относительно капитанства – Куртуа не понравилось, что в отсутствие травмированного Кевина де капитаном в матче с Австрией назначили , а не его. Голкипер « », в свою очередь, опроверг слова Тедеско, упомянув при этом о своей травме колена.

Невеста Куртуа, израильская модель Мишель Герциг, опубликовала пост в поддержку Тибо в соцсетях.

«Самый сильный человек, которого я знаю. Горжусь тобой», – написала девушка в сторис, опубликовав фото из самолета. На фотографии видно затейпированное правое колено футболиста.

Позже Герциг сделала репост заявления Куртуа.

«Никто не отнимет того, что ты легендарный игрок, лидер и боец. Ты всегда ставишь свой клуб и команду впереди себя и выкладываешься на 1000 процентов, даже если тебе больно. Ты никогда не сдаешься.

Мне жаль слышать все эти слухи, которые о тебе распространяют люди, просто ищущие возможность принизить тебя. Они не понимают, что ты – олицетворение топ-футбола. Футболист, играющий от всего сердца, и крепкая поддержка для товарищей по команде. Настоящий лидер и легенда. А легенды никогда не сдаются», – написала Мишель.

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?