Невеста Куртуа о конфликте вратаря с Тедеско: «Ты олицетворение топ-футбола, настоящий лидер и легенда. Люди просто ищут возможность унизить»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Тибо Куртуа соцсети девушки и спорт Доменико Тедеско Футбол

Невеста Тибо Куртуа поддержала голкипера на фоне конфликта с Доменико Тедеско.

Напомним, Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии. Главный тренер сборной Доменико Тедеско объяснил поступок вратаря разногласиями относительно капитанства – Куртуа не понравилось, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном в матче с Австрией назначили Ромелу Лукаку, а не его. Голкипер «Реала», в свою очередь, опроверг слова Тедеско, упомянув при этом о своей травме колена.

Невеста Куртуа, израильская модель Мишель Герциг, опубликовала пост в поддержку Тибо в соцсетях.

«Самый сильный человек, которого я знаю. Горжусь тобой», – написала девушка в сторис, опубликовав фото из самолета. На фотографии видно затейпированное правое колено футболиста.

Позже Герциг сделала репост заявления Куртуа.

«Никто не отнимет того, что ты легендарный игрок, лидер и боец. Ты всегда ставишь свой клуб и команду впереди себя и выкладываешься на 1000 процентов, даже если тебе больно. Ты никогда не сдаешься.

Мне жаль слышать все эти слухи, которые о тебе распространяют люди, просто ищущие возможность принизить тебя. Они не понимают, что ты – олицетворение топ-футбола. Футболист, играющий от всего сердца, и крепкая поддержка для товарищей по команде. Настоящий лидер и легенда. А легенды никогда не сдаются», – написала Мишель.

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?

Материалы по теме

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Redmurza
Легендарно трахнул девушку Де Брюйне, это да
+110
-10
+100
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Тедеско ещё повезло, что Куртуа не чёрный.. Носатый чел надменный, это давно известно.
+87
-6
+81
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
не базарь на Тарасенко
"Ми-ми-ми мой зайка", также написала девушка.
+66
-7
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
— Ба-бу-шка-а-а! — Бегу, Витенька! Бегу, маленький! (с)
+39
-2
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Левицкий
Куртуа - олицетворение днк реала. На словах Львы Толстые, а на деле плаксивые нытики и бабы.
+37
-10
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ермек Жолдаспаев
Я представляю в одной команде Куртуа,Винисиус и Мбаппе.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
Так смешно читать всю эту воду от временных втулок футболистов)
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
До первой измены ) потом станет козлом вонючим
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Такая же отбитая походу
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всем мир
Открыт новый персонаж - невеста куртуа ✅
От создателей «сестра Роналду», «мама рабье» и «жена (иногда нет) икарди»
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HK Traktor
Ответ Streetbor
Тедеско ещё повезло, что Куртуа не чёрный.. Носатый чел надменный, это давно известно.
Поэтому и Лукаку отдал 😂
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Корягин
Куртуа просто хочется забрать все что есть у КДБ
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Давно Куртуа легендой стал? Лидер это Рамос например, явно не носач
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кондратьев
"Ты всегда ставишь свой клуб и команду впереди себя"

Написала она про человека, который уехал из-за того, что ему повязку не дали
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Букин
Ответ Ермек Жолдаспаев
Я представляю в одной команде Куртуа,Винисиус и Мбаппе.
в Кайрате
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азиз
Ответ Ермек Жолдаспаев
Я представляю в одной команде Куртуа,Винисиус и Мбаппе.
И с тренером-Спартаком Гогниевым)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Свалить из сборной из-за того что не дали повязку это очень по-капитански)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Redmurza
Легендарно трахнул девушку Де Брюйне, это да
И тоже , поди , в невестах ходила !
Но недолго )))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
То что Куртуа гнилой чувак известно всем кроме этой леди
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зизуха
Сестра Роналду, невеста Куртуа - дальше будет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALEX-CHICAGO
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Так смешно читать всю эту воду от временных втулок футболистов)
А ещё смешно то,что сайт спортсру это здесь публикует. Всю грязь постельную собирает,публикуя эту чушь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Носатый - гнусный тип. Что в истории с переходом в Реал, что с девушкой Де Брюйне, что сейчас.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexZhano__
Ответ Redmurza
Легендарно трахнул девушку Де Брюйне, это да
Да ладно, в той истории все хороши. Изначально ведь именно КДБ изменил ей, а она просто отомстила.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pufkt38
"Самый сильный человек, которого я знаю"

Который, чуть что, сразу из сборной свалил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
"Подруга подкинула проблем" (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий