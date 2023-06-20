Невеста Куртуа о конфликте вратаря с Тедеско: «Ты олицетворение топ-футбола, настоящий лидер и легенда. Люди просто ищут возможность унизить»
Невеста Тибо Куртуа поддержала голкипера на фоне конфликта с Доменико Тедеско.
Напомним, Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии. Главный тренер сборной Доменико Тедеско объяснил поступок вратаря разногласиями относительно капитанства – Куртуа не понравилось, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном в матче с Австрией назначили Ромелу Лукаку, а не его. Голкипер «Реала», в свою очередь, опроверг слова Тедеско, упомянув при этом о своей травме колена.
Невеста Куртуа, израильская модель Мишель Герциг, опубликовала пост в поддержку Тибо в соцсетях.
«Самый сильный человек, которого я знаю. Горжусь тобой», – написала девушка в сторис, опубликовав фото из самолета. На фотографии видно затейпированное правое колено футболиста.
Позже Герциг сделала репост заявления Куртуа.
«Никто не отнимет того, что ты легендарный игрок, лидер и боец. Ты всегда ставишь свой клуб и команду впереди себя и выкладываешься на 1000 процентов, даже если тебе больно. Ты никогда не сдаешься.
Мне жаль слышать все эти слухи, которые о тебе распространяют люди, просто ищущие возможность принизить тебя. Они не понимают, что ты – олицетворение топ-футбола. Футболист, играющий от всего сердца, и крепкая поддержка для товарищей по команде. Настоящий лидер и легенда. А легенды никогда не сдаются», – написала Мишель.
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