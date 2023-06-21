Карраско о конфликте Куртуа с Тедеско: «Нас разочаровала реакция Тибо. Повязка – просто атрибут. Нужно показывать, что ты лидер»
Янник Феррейра Карраско осудил Тибо Куртуа за конфликт с Доменико Тедеско.
Напомним, Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии. Главный тренер сборной Доменико Тедеско объяснил поступок вратаря разногласиями относительно капитанства – Куртуа не понравилось, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном в матче с Австрией назначили Ромелу Лукаку, а не его. Голкипер «Реала», в свою очередь, опроверг слова Тедеско, упомянув при этом о своей травме колена.
«Мы более-менее разобрались, что произошло. У нас была встреча с тренером, который был с нами честен. Мы, ветераны сборной, еще не имели возможности поговорить с Тибо.
Но нас разочаровала его реакция. В конце концов, он часть команды, он один из трех капитанов. Повязка – это просто атрибут. Нужно показывать, что ты лидер, капитан со своей индивидуальностью.
Он решил уехать. Был дискомфорт [в колене] или нет, мы не знаем. Но одной из причин его отъезда стала и повязка», – сказал игрок «Атлетико».
Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?
А если серьезно, вратарь он классный. Чел с гнильцой.
О каком капитанстве может идти речь, когда вот так вот врубаешь обиженку и уезжаешь из сборной?