Карраско о конфликте Куртуа с Тедеско: «Нас разочаровала реакция Тибо. Повязка – просто атрибут. Нужно показывать, что ты лидер»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Тибо Куртуа Янник Феррейра Карраско Доменико Тедеско Футбол

Янник Феррейра Карраско осудил Тибо Куртуа за конфликт с Доменико Тедеско.

Напомним, Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии. Главный тренер сборной Доменико Тедеско объяснил поступок вратаря разногласиями относительно капитанства – Куртуа не понравилось, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном в матче с Австрией назначили Ромелу Лукаку, а не его. Голкипер «Реала», в свою очередь, опроверг слова Тедеско, упомянув при этом о своей травме колена.

«Мы более-менее разобрались, что произошло. У нас была встреча с тренером, который был с нами честен. Мы, ветераны сборной, еще не имели возможности поговорить с Тибо.

Но нас разочаровала его реакция. В конце концов, он часть команды, он один из трех капитанов. Повязка – это просто атрибут. Нужно показывать, что ты лидер, капитан со своей индивидуальностью.

Он решил уехать. Был дискомфорт [в колене] или нет, мы не знаем. Но одной из причин его отъезда стала и повязка», – сказал игрок «Атлетико».

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?

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24 комментария

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gPk
Знатно Янник припустил Куртуа
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psycho
был дискомфорт в повязке
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rusichi
А теперь Носатый! Я сказал: Носатый!
А если серьезно, вратарь он классный. Чел с гнильцой.
+27
-2
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Рашпель793
Там атмосфера в сборной похоже чем дальше, тем хуже. Ну, а Куртуа есть Куртуа. Будто впервые он чудит как-то. Воротчик топовейший, в остальном же чудаковатый дядька.
О каком капитанстве может идти речь, когда вот так вот врубаешь обиженку и уезжаешь из сборной?
+13
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Shadow1882
Представляю, как прифигел Карраско. Играешь у Симеоне, привык к дисциплине и взаимоуважению в команде, приезжаешь в сборную, а тут Куртуа с повязкой такие приколы вытворяет
+11
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MstAndreev
Карраско о конфликте Куртуа с Тедеско: "Носатый вконец обурел"
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Евгений Недосекин
Ответ Shadow1882
Представляю, как прифигел Карраско. Играешь у Симеоне, привык к дисциплине и взаимоуважению в команде, приезжаешь в сборную, а тут Куртуа с повязкой такие приколы вытворяет
Чему офигевать? Это типичная сборная Бельгии последние 6 лет.
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Ебздрогыч
Носатый подумал, что тренер щегол, молодой и не титулованный, и можно его на слабо взять. Не тут-то было, и футболисты правильно встали на сторону тренера
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Алексей Ненахов
Ответ Рашпель793
Там атмосфера в сборной похоже чем дальше, тем хуже. Ну, а Куртуа есть Куртуа. Будто впервые он чудит как-то. Воротчик топовейший, в остальном же чудаковатый дядька. О каком капитанстве может идти речь, когда вот так вот врубаешь обиженку и уезжаешь из сборной?
Ужасное поведение, ради тряпки подставить команду , надеюсь в сборной его больше не будет
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Гений с лысиной
По-хорошему, вся команда должна ему сказать, что нужно прекратить вести себя как идиот
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градус ненависти
Зря тогда КДБ настоял чтобы крота оставили в команде, когда его хотели отцепить после первой крысиной истории, с невестой
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Alar
Он лидер - обиделся и первым уехал)
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Павел павел
человек который хочет быть капитаном не должен так поступать
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Взвешенный вомбат Китая
Куртуа как будто 12 лет)
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Tristan...
Куртуа, наверное, думал, с ним начнут возиться, как с Винисиусом, но он не учёл главное...
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АРХАТ
Надо было дать ему радужную повязку, чтобы успокоился)
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Спартак Уокер
А вообще кэпом должен быть Кевин
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BZB
Большой футболист, не значит большой человек.
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А.Э.РАСИМ
Дайте повязку мне!!!!!!
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