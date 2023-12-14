Эндрик сегодня вылетает в Мадрид. Форвард встретится с Пересом и посетит матч «Реал» – «Вильярреал»

Эндрик в ближайшее время прибудет в Испанию.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, нападающий « » сегодня отправляется из США в . Футболист встретится с президентом «Реала» , а также посетит игру своей будущей команды с « » (17 декабря).

О предстоящем трансфере Эндрика «Реал» объявил год назад. Бразилец присоединится к команде летом 2024 года.

Со статистикой 17-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

17-летний Эндрик уже в сборной. А какие у «Реала» на него планы?

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