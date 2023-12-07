Луис Суарес: «Хотел, чтобы Эндрик перешел в «Барсу». Бразилия и «Реал» получили звезду на многие годы. Пусть наслаждается футболом, а футбол будет наслаждаться им»
Луис Суарес назвал Эндрика восходящей звездой.
«Разумеется, я хотел, чтобы Эндрик перешел в «Барселону», но это он должен делать выбор и наслаждаться футболом – а футбол будет наслаждаться им.
Он звезда. Он еще очень молод, делает первые шаги. Думаю, его достижения в этом году невероятны. Бразилия, «Реал» и футбол получили звезду на многие годы», – сказал форвард сборной Уругвая.
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Даже его партеры по сборной рассуждали о его возможном переходе, например Кавани.
Увы, трансфер не состоялся. Свою роль сыграла и репутация Луиса и наличие Бензема, как более подходящего типа форварда для Мадрида.