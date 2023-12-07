Луис Суарес: «Хотел, чтобы Эндрик перешел в «Барсу». Бразилия и «Реал» получили звезду на многие годы. Пусть наслаждается футболом, а футбол будет наслаждаться им»

Теги Гремио Палмейрас Сборная Бразилии по футболу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Луис Суарес Эндрик Футбол

Луис Суарес назвал Эндрика восходящей звездой.

«Разумеется, я хотел, чтобы Эндрик перешел в «Барселону», но это он должен делать выбор и наслаждаться футболом – а футбол будет наслаждаться им.

Он звезда. Он еще очень молод, делает первые шаги. Думаю, его достижения в этом году невероятны. Бразилия, «Реал» и футбол получили звезду на многие годы», – сказал форвард сборной Уругвая.

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12 комментариев
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Не, Суарес хоть и кусается, но форвардом на пике был отменным. Если уж он коллегу по позиции похвалил - значит, есть за что. Эндрика штормило в начале сезона, но концовку выдал мощную. А Барса тоже не в накладе, у неё свой молодой бразилец есть.
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Ответ Стахович
Давно известно,что в барсу едут те,кто не был нужен Реалу
Это ты про Это’О?
+2
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Такие слова от старины Суареса дорогого стоят.
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Суарес и сам в 12-13 гг очень сильно хотел перейти в Реал.
Даже его партеры по сборной рассуждали о его возможном переходе, например Кавани.
Увы, трансфер не состоялся. Свою роль сыграла и репутация Луиса и наличие Бензема, как более подходящего типа форварда для Мадрида.
+1
-1
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