Луис Суарес: «Хотел, чтобы Эндрик перешел в «Барсу». Бразилия и «Реал» получили звезду на многие годы. Пусть наслаждается футболом, а футбол будет наслаждаться им»

Луис Суарес назвал Эндрика восходящей звездой.

«Разумеется, я хотел, чтобы перешел в «Барселону», но это он должен делать выбор и наслаждаться футболом – а футбол будет наслаждаться им.

Он звезда. Он еще очень молод, делает первые шаги. Думаю, его достижения в этом году невероятны. Бразилия, « » и футбол получили звезду на многие годы», – сказал форвард сборной Уругвая.

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