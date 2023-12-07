Эндрик обошел Неймара, забив до 18 лет 11 голов за сезон в лиге Бразилии. Рекорд Роналдо – 12 голов

Теги Крузейро Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Неймар Аль-Хилаль рекорды Эндрик Футбол

Эндрик превзошел Неймара по числу голов за сезон в чемпионате Бразилии до 18 лет.

«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии во 2-й раз подряд. Эндрик в заключительном туре, в игре с «Крузейро» (1:1), забил 11-й гол сезона в чемпионате Бразилии.

17-летний форвард превзошел Неймара (10) по числу голов за сезон в лиге, забитых в возрасте до 18 лет.

Рекордсменом по этому показателю остается Роналдо – его максимальный результат составил 12 голов в сезоне.

Отметим, что Эндрик стал лучшим бомбардиром «Палмейрас» в чемпионате Бразилии.

Напомним, летом 2024 года – по достижении 18 лет – Эндрик присоединится к «Реалу».

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18 комментариев
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Думаю в честь этого можно добавить в его профиле лицо)
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Значит через год уже будет клепать Барсе
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Ответ kaka10
Странно, что в этом списке нет Пеле, который в 18 лет стал чемпионом мира
В расчёт берутся единые Чемпионаты Бразилии. Во времена Пеле не было единого чемпионата. Были чемпионаты штатов и различные кубки и межштатные турниры.
+9
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+8
Ответ VERBLYUD
Смешной рекорд))
Адекватный комментарий от тебя - вот что смешно:)
+7
-2
+5
А где он был на чм до 18 лет, где бразилия позорно играла?
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У него в 17 лет уже 4 титула. Будем надеяться начало грандиозного пути
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а почему его считают до18? дядьке лет 30
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надеюсь, парень быстро окрепнет и не будет необходимости в мбаппе.
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Любопытно:
Эндрик провел на поле 1 560 мин. - забил 11 голов.
Роке провел 1 722 мин. - забил 12 голов.
Первый - распиареный днарь и брусок…Переса снова развели и т.д.
Второй - новый Роналдо, будущий обладатель золотого мяча, тот - кто усадит Леву на лавку…
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Ответ vzi
Без обид, но колхоз лига это то, где играет твой Спартак. ;) Чемпионат Бразилии сильнее на голову российского. И будет еще сильнее, т.к. есть конкретная программа его развития. Выйдет на уровень Франции примерно в обозримом будущем.
Лига1 без катарского мешка, это примерно 6-7 чемпионат
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Ответ &_Bishep_&
Лига1 без катарского мешка, это примерно 6-7 чемпионат
Они и так 5-6 вместе с Португалией.
Порту и Бенфика порой в ЛЧ доходят дальше французов. ;)
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