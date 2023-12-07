Эндрик обошел Неймара, забив до 18 лет 11 голов за сезон в лиге Бразилии. Рекорд Роналдо – 12 голов
Эндрик превзошел Неймара по числу голов за сезон в чемпионате Бразилии до 18 лет.
«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии во 2-й раз подряд. Эндрик в заключительном туре, в игре с «Крузейро» (1:1), забил 11-й гол сезона в чемпионате Бразилии.
17-летний форвард превзошел Неймара (10) по числу голов за сезон в лиге, забитых в возрасте до 18 лет.
Рекордсменом по этому показателю остается Роналдо – его максимальный результат составил 12 голов в сезоне.
Отметим, что Эндрик стал лучшим бомбардиром «Палмейрас» в чемпионате Бразилии.
Напомним, летом 2024 года – по достижении 18 лет – Эндрик присоединится к «Реалу».
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Эндрик провел на поле 1 560 мин. - забил 11 голов.
Роке провел 1 722 мин. - забил 12 голов.
Первый - распиареный днарь и брусок…Переса снова развели и т.д.
Второй - новый Роналдо, будущий обладатель золотого мяча, тот - кто усадит Леву на лавку…
Порту и Бенфика порой в ЛЧ доходят дальше французов. ;)