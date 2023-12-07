Эндрик обошел Неймара, забив до 18 лет 11 голов за сезон в лиге Бразилии. Рекорд Роналдо – 12 голов

Эндрик превзошел Неймара по числу голов за сезон в чемпионате Бразилии до 18 лет.

« » стал чемпионом во 2-й раз подряд. Эндрик в заключительном туре, в игре с «Крузейро» (1:1), забил 11-й гол сезона в чемпионате Бразилии.

17-летний форвард превзошел (10) по числу голов за сезон в лиге, забитых в возрасте до 18 лет.

Рекордсменом по этому показателю остается – его максимальный результат составил 12 голов в сезоне.

Отметим, что Эндрик стал лучшим бомбардиром «Палмейрас» в чемпионате Бразилии.

Напомним, летом 2024 года – по достижении 18 лет – Эндрик присоединится к « ».

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