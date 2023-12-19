Быстров считает, что никто из игроков «Спартака» не усилит «Зенит»: «Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь?»
Владимир Быстров уверен, что никто из игроков «Спартака» не усилит «Зенит».
– Кассьерра сильнее Соболева?
– Нет. Почему сильнее?
– Матео достаточно много забил в этом сезоне.
– Он и в «Сочи» забивал. С Соболева нужно требовать. А если Александр проводит больше времени в Counter-Strike, то это все само за себя говорит. И Абаскаль на это никак не может повлиять.
– Если бы вы могли забрать футболиста из «Спартака» в «Зенит», кто усилил бы?
– Страшный вопрос. А вы как считаете?
– Как будто бы никто.
– Ну вот, никто, да.
– Может, Соболев?
– Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет.
Сергеев выходит и пашет – у него не все может получаться, но самоотдача на высшем уровне, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Быстров.
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