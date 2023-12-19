Быстров считает, что никто из игроков «Спартака» не усилит «Зенит»: «Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь?»

Владимир Быстров уверен, что никто из игроков «Спартака» не усилит «Зенит».

– сильнее Соболева?

– Нет. Почему сильнее?

– Матео достаточно много забил в этом сезоне.

– Он и в «Сочи» забивал. С Соболева нужно требовать. А если проводит больше времени в Counter-Strike, то это все само за себя говорит. И Абаскаль на это никак не может повлиять.

– Если бы вы могли забрать футболиста из « » в «Зенит», кто усилил бы?

– Страшный вопрос. А вы как считаете?

– Как будто бы никто.

– Ну вот, никто, да.

– Может, Соболев?

– Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет.

выходит и пашет – у него не все может получаться, но самоотдача на высшем уровне, – сказал бывший игрок « » и «Спартака» Быстров.

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