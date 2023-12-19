Быстров считает, что никто из игроков «Спартака» не усилит «Зенит»: «Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь?»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Матео Кассьерра Александр Соболев Иван Сергеев Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров уверен, что никто из игроков «Спартака» не усилит «Зенит».

Кассьерра сильнее Соболева?

– Нет. Почему сильнее?

– Матео достаточно много забил в этом сезоне.

– Он и в «Сочи» забивал. С Соболева нужно требовать. А если Александр проводит больше времени в Counter-Strike, то это все само за себя говорит. И Абаскаль на это никак не может повлиять.

– Если бы вы могли забрать футболиста из «Спартака» в «Зенит», кто усилил бы?

– Страшный вопрос. А вы как считаете?

– Как будто бы никто.

– Ну вот, никто, да.

– Может, Соболев?

– Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет.

Сергеев выходит и пашет – у него не все может получаться, но самоотдача на высшем уровне, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Быстров.

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16 комментариев
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Только Володька Быстров мог усилить. То Зенит, то Спартак.
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Ну мб Зиньковский сильнее Мостового на позиции Модного Паспортиста с мелированием. Но не факт.
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Тут он прав.
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Соболев не нужен Зениту, он неадекватный, будет больше проблем от него чем пользы.
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Зенит дорожит репутацией, пример тому быстрое избавление от Кокорина. А уж его дурацкий поступок по пьяни не сопоставим с деяниями наркодилера и бандита с ножичком.
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Странные вопросы.
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Промес :) Год назад еще был Пруцев. Хлусевич может быть в перспективе, но с учетом полного фиаско с Ренаном, на совсем молодых рассчитывать не стоит.
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Ответ Oleg Olegov
Ну мб Зиньковский сильнее Мостового на позиции Модного Паспортиста с мелированием. Но не факт.
Чего?🥴 Мостовой лучший паспортист в лиге.
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