Быстров об админресурсе «Зенита»: «Бред, историю почитайте. Когда играл в «Спартаке», все матчи против них выиграл»
Владимир Быстров отрицает наличие у «Зенита» админресурса.
«Это бред! Когда я играл в «Спартаке», все матчи против «Зенита» выиграл.
У них тоже был админресурс? Он появился позже у «Зенита»? Историю почитайте», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Какую историю? Об этом в учебниках истории начали писать или что? Володьке бы самому что-нибудь почитать, а то когда на Матч ТВ появляется, слушать невозможно.
Единственное, что мы не знаем что именно сказал Павлюченко судье, но глаза у него были соответствующие словам на КК.
Да и журналисты тоже обычно ржут над срывальщиками покровов из комментариев, они изнутри видят всю систему, поэтому и не пишут на эту тему статьи и редко спрашивают об этом футболистов.
Не потому, что заговор, а потому что оч тупо)) Все ж понимают, что если твоя команда не чемпион, то это понятно соперник подсуетился, судьям занёс и т.д., конечно заклятый враг не может честно выиграть, что за глупости вообще)