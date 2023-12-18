Быстров об админресурсе «Зенита»: «Бред, историю почитайте. Когда играл в «Спартаке», все матчи против них выиграл»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Футбол

Владимир Быстров отрицает наличие у «Зенита» админресурса.

«Это бред! Когда я играл в «Спартаке», все матчи против «Зенита» выиграл.

У них тоже был админресурс? Он появился позже у «Зенита»? Историю почитайте», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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24 комментария
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"Историю почитайте"

Какую историю? Об этом в учебниках истории начали писать или что? Володьке бы самому что-нибудь почитать, а то когда на Матч ТВ появляется, слушать невозможно.
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Ну т.е. в Питер ты вернулся в самый напряженный момент проигранной затем чемпионской гонки исключительно по желанию и доброй воле Федуна.
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Это то же самое, что отрицать, что вода мокрая. Все адекватные давно уже знают про Газпром Лигу
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Ответ wonderwall
а когда в Зенит уходил ? про матчс Уралом вообще молчу... спич Кадырова про судью это детский лепет в сравнении с тем матчем на новой арене Зенита
Там все три удаления Урала были по делу.
Единственное, что мы не знаем что именно сказал Павлюченко судье, но глаза у него были соответствующие словам на КК.
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Ответ wonderwall
напомнить как Кержакова не удалили со Спартаком в 2012?
А с чего его удалять? Он был первым на мяче, прокинул мимо Диканя. Дикань сам играл безрассудно, прыгая головой вперед в ноги Кержа.
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Хорошо Володька устроился. Захотел, стал основоположником побед Зенита. Захотел, стал победителем всех матчей в Спартаке. А уж, если Краснодар чемпионом станет, то там точно, где-то в раздевалке, найдутся конспекты Володьки по которым играли в Краснодаре в этом сезоне..
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Ответ kiper88
Спартак тут не причем. Я из Питера, и то не отрицаю про админ ресурс
Забавно, а я - из Москвы) и не вижу никакого админресурса у Зенита (хотя, недолюбливаю их🤷🏻‍♂️)
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Ответ xQcoW
Это то же самое, что отрицать, что вода мокрая. Все адекватные давно уже знают про Газпром Лигу
Ну вода-мокрая это конечно ты сильно сказал ))
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Ответ Vedved
О, вы случайно не за Спартак?) а то, в основном у их болельщиков - везде заговоры😅
Спартак тут не причем. Я из Питера, и то не отрицаю про админ ресурс
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Ответ xQcoW
Это то же самое, что отрицать, что вода мокрая. Все адекватные давно уже знают про Газпром Лигу
О, вы случайно не за Спартак?) а то, в основном у их болельщиков - везде заговоры😅
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Ответ Алексей Кузнецов
Напомнить, как в 2007 гол рукой Баженова засчитали?
напомнить как Кержакова не удалили со Спартаком в 2012?
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Быстров а когда ты внезапно из претендующего на чемпионство Спартака перешел в Зенит это что ?
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Могу сказать точно, что в 2008 "Зенит" не уступил "Спартаку". 0:0 и 3:1. В 2009 тоже, в первом круге. А в 2006 и 2007 да, было дело. Так что Быстров на половину прав.
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Ты смотри он даже слово история знает, но пока не научился применять его правильно. Газовые во главе футбола, денег на свою игрушку выделяют по понятиям, телевидение и то под ними, ладно это не административный ресурс. это однополярность внутри страны...и с которой эти же типы борятся на мировой арене...
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Обычно, когда у футболистов спрашивают про "договорняки", "админресурс", "работу с судьями в рпл", они вежливо улыбаются и отвечают, что это "разговоры для болельщиков" :)

Да и журналисты тоже обычно ржут над срывальщиками покровов из комментариев, они изнутри видят всю систему, поэтому и не пишут на эту тему статьи и редко спрашивают об этом футболистов.

Не потому, что заговор, а потому что оч тупо)) Все ж понимают, что если твоя команда не чемпион, то это понятно соперник подсуетился, судьям занёс и т.д., конечно заклятый враг не может честно выиграть, что за глупости вообще)
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а когда в Зенит уходил ? про матчс Уралом вообще молчу... спич Кадырова про судью это детский лепет в сравнении с тем матчем на новой арене Зенита
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спартак всех по себе ровняет.
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