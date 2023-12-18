Быстров об админресурсе «Зенита»: «Бред, историю почитайте. Когда играл в «Спартаке», все матчи против них выиграл»

Владимир Быстров отрицает наличие у «Зенита» админресурса.

«Это бред! Когда я играл в « », все матчи против « » выиграл.

У них тоже был админресурс? Он появился позже у «Зенита»? Историю почитайте», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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