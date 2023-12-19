Хави о «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ: «Они в той же ситуации, что и мы. Шансы – 50 на 50, будет сложно, но «Барса» уверена в проходе»
Хави высказался о том, что «Барсе» достался «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это действующий чемпион Италии. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат, а сейчас в той же ситуации, что и мы.
Шансы – 50 на 50. Посмотрим, как команды будут выглядеть в феврале.
Будет сложно, но мы уверены в проходе дальше», – сказал тренер «Барселоны» Хави.
«Барса» занимает 3-е место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Жироны» на 9 очков. «Наполи» идет 5-м в Серии А, на 14 очков отставая от лидирующего «Интера».
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«Мы не уверены в проходе и подойдем к 1/8 в статусе аутсайдера» ?
Любой тренер, не важно Хави это или кто-то другой, будет верить в свою команду до конца, пока не прозвучит финальный свисток.
«Они в той же ситуации, что и мы. Они действующие чемпионы, и мы тоже. Они отстают сейчас от лидера, и мы тоже. У них новый тренер, и у нас тоже...»
Альба, Гарсия, Дембеле отыграли каждый более 1400 минут и 24-25 матчей в Примере.
5+7 от Дембеле это 3 результат в клубе, круче чем у Фати, Торреса и т.д. Да и у Рафиньи 7+7 ни на много лучше. А если считать минуты на результативные действия, то Дембеле лучше бразильца был.