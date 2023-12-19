Хави о «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ: «Они в той же ситуации, что и мы. Шансы – 50 на 50, будет сложно, но «Барса» уверена в проходе»

Теги Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Хави высказался о том, что «Барсе» достался «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это действующий чемпион Италии. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат, а сейчас в той же ситуации, что и мы.

Шансы – 50 на 50. Посмотрим, как команды будут выглядеть в феврале.

Будет сложно, но мы уверены в проходе дальше», – сказал тренер «Барселоны» Хави.

«Барса» занимает 3-е место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Жироны» на 9 очков. «Наполи» идет 5-м в Серии А, на 14 очков отставая от лидирующего «Интера».

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19 комментариев
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Ответ Dishka
По сути очередным преждевременным выводом подтвердил свое звание трепача
А как он должен был ответить ?
«Мы не уверены в проходе и подойдем к 1/8 в статусе аутсайдера» ?

Любой тренер, не важно Хави это или кто-то другой, будет верить в свою команду до конца, пока не прозвучит финальный свисток.
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Хави о «Наполи»:
«Они в той же ситуации, что и мы. Они действующие чемпионы, и мы тоже. Они отстают сейчас от лидера, и мы тоже. У них новый тренер, и у нас тоже...»
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Обе команды не в лучшем состоянии, ждём перестрелку.
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да мы тут оба действующие чемпионы, о как..
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кто вначале прочел:Шесны 50 на 50.соизвольте лайк
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По сути очередным преждевременным выводом подтвердил свое звание трепача
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опять он уверен в проходе🤦задолбал уже языком молоть🤮балабол
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В той же ситуации? То есть у Барсы тоже перед началом сезона ушел ведущий центральный защитник и тренер, а затем и еще одного тренера сменили?
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Верю в Барселону и надеюсь на лучшее . Состав совсем не плох - надо сделать рывок и доказать что есть порох в пороховницах . Для Хави - либо давай досвиданья - либо станет тренером . Жду .
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Ответ Dishka
По сути очередным преждевременным выводом подтвердил свое звание трепача
да ты здесь не один такой. вас много слетается на новости про Хави
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Ответ Кирилл
А как он должен был ответить ? «Мы не уверены в проходе и подойдем к 1/8 в статусе аутсайдера» ? Любой тренер, не важно Хави это или кто-то другой, будет верить в свою команду до конца, пока не прозвучит финальный свисток.
да школьники уже совсем поплылы на Хави. за каждое слово цепляются
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Ответ Антонио Мартынов
В той же ситуации? То есть у Барсы тоже перед началом сезона ушел ведущий центральный защитник и тренер, а затем и еще одного тренера сменили?
Барса никого не теряла? Бускетс провёл 30 матчей в Ла Лиге и отыграл больше 2300 минут это 6 результат по минутам среди полевых игроков. Конечно не потеря. А ему на замену взяли бездаря, только из за цены.
Альба, Гарсия, Дембеле отыграли каждый более 1400 минут и 24-25 матчей в Примере.
5+7 от Дембеле это 3 результат в клубе, круче чем у Фати, Торреса и т.д. Да и у Рафиньи 7+7 ни на много лучше. А если считать минуты на результативные действия, то Дембеле лучше бразильца был.
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Ответ Тухель
Барса никого не теряла? Бускетс провёл 30 матчей в Ла Лиге и отыграл больше 2300 минут это 6 результат по минутам среди полевых игроков. Конечно не потеря. А ему на замену взяли бездаря, только из за цены. Альба, Гарсия, Дембеле отыграли каждый более 1400 минут и 24-25 матчей в Примере. 5+7 от Дембеле это 3 результат в клубе, круче чем у Фати, Торреса и т.д. Да и у Рафиньи 7+7 ни на много лучше. А если считать минуты на результативные действия, то Дембеле лучше бразильца был.
Хави строит проект сам и не первый год. Они приглашают Левандовского, Гюндогана и прочих. Сравнивать тут вообще не с чем
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