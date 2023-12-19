Хави о «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ: «Они в той же ситуации, что и мы. Шансы – 50 на 50, будет сложно, но «Барса» уверена в проходе»

Хави высказался о том, что «Барсе» достался «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это действующий чемпион Италии. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат, а сейчас в той же ситуации, что и мы.

Шансы – 50 на 50. Посмотрим, как команды будут выглядеть в феврале.

Будет сложно, но мы уверены в проходе дальше», – сказал тренер «Барселоны» .

«Барса» занимает 3-е место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Жироны» на 9 очков. «Наполи» идет 5-м в Серии А, на 14 очков отставая от лидирующего «Интера».

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