«Ман Сити» – фаворит ЛЧ после жеребьевки по версии Goal. «Реал» – 3-й, «Дортмунд» – 4-й, «Барса» – 10-я
Сайт Goal составил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов после жеребьевки.
Вчера состоялась жеребьевка 1/8 финала турнира.
Рейтинг фаворитов ЛЧ по версии Goal выглядит следующим образом:
16. «Лацио»
15. «Копенгаген»
14. «Порту»
13. «РБ Лейпциг»
12. ПСВ
11. «Наполи»
10. «Барселона»
9. «Атлетико»
8. «Интер»
7. «ПСЖ»
6. «Реал Сосьедад»
5. «Арсенал»
4. «Боруссия» Дортмунд
3. «Реал»
2. «Бавария»
1. «Манчестер Сити»
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