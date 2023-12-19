«Ман Сити» – фаворит ЛЧ после жеребьевки по версии Goal. «Реал» – 3-й, «Дортмунд» – 4-й, «Барса» – 10-я

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Сайт Goal составил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов после жеребьевки.

Вчера состоялась жеребьевка 1/8 финала турнира.

Рейтинг фаворитов ЛЧ по версии Goal выглядит следующим образом:

16. «Лацио»

15. «Копенгаген»

14. «Порту»

13. «РБ Лейпциг»

12. ПСВ

11. «Наполи»

10. «Барселона»

9. «Атлетико»

8. «Интер»

7. «ПСЖ»

6. «Реал Сосьедад»

5. «Арсенал»

4. «Боруссия» Дортмунд

3. «Реал»

2. «Бавария»

1. «Манчестер Сити»

Ждать олдскульный футбол в матче «Реала»? «Наполи» и «Барса» устроят фейерверк? Интриги 1/8 ЛЧ

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24 комментария
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Это мне напоминает прогноз погоды от российского Гидрометцентра. Прогноз на завтра всегда в точности совпадает с сегодняшней погодой.
+15
-2
+13
Боруссия в 1/8 очень может вылететь от ПСВ, а тут ее на 4 место поставили 🤣
+10
-3
+7
Тройка главных претендентов с момента начала сезона не изменилась и вряд ли изменится даже к четвертьфиналу: «Реал», «Сити» «Бавария» (в любом порядке). Дальше будем отталкиваться от жеребьёвки 1/4 финала
+4
0
+4
БД выше Арсенала и Интера )
+6
-3
+3
Ответ mvpaq
БД выше Арсенала и Интера )
Почему выше Интера понятно - у тех соперник посерьёзнее. С Арсеналом плюс-минус один уровень. Ни те, ни другие давненько последние стадии не навещали, особенно Арсенал.
+3
0
+3
после зимней паузы очень сильно поменяется
+2
-1
+1
Вот что Копенгаген животворящий делает. Меняет всё.
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
У Лацио (16 место) меньше шансов обыграть Баварию (2 место), чем у Копенгагена (15 место) обыграть Сити (1 место) Л - логика
Лацио худшая команда по игре среди команд вышедших в плей-офф
+1
0
+1
Комментарии под такими постами больше удивляют чем сам рейтинг
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
У Лацио (16 место) меньше шансов обыграть Баварию (2 место), чем у Копенгагена (15 место) обыграть Сити (1 место) Л - логика
Копенгаген прошел 2 серьезных клуба, а Лацио вышел из группы с бездарями. Сколько бы над МЮ не ржали, но Селтик не ровня МЮ и Галатасарай сильнее Фейеноорда. По этому логично что Копенгаген выше котируется, чем Лацио, хотя ни тот ни другой клуб в 1/4 не пройдет.
+1
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+1
Ответ JENNINGS
Тройка главных претендентов с момента начала сезона не изменилась и вряд ли изменится даже к четвертьфиналу: «Реал», «Сити» «Бавария» (в любом порядке). Дальше будем отталкиваться от жеребьёвки 1/4 финала
И вряд ли измениться в ближайшие годы
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Ответ Neclerque
Сосьедад выше ПСЖ, Интера и Барсы - ок:)
Она сильнее барсы, вышла с группы где, Интер был вторым. Поэтому логично что Сосьедат выше Интера. Насчёт ПСЖ тут спорно
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Ответ Vovker
А зачем подчёркивать "российского"? В других странах точнее Гидрометцентр или что?
Ну, наверное, человек живет в России? Поэтому и пишет Российский?
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Ответ ArnoNeputevy
Это мне напоминает прогноз погоды от российского Гидрометцентра. Прогноз на завтра всегда в точности совпадает с сегодняшней погодой.
А зачем подчёркивать "российского"? В других странах точнее Гидрометцентр или что?
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0
Ответ ArnoNeputevy
Это мне напоминает прогноз погоды от российского Гидрометцентра. Прогноз на завтра всегда в точности совпадает с сегодняшней погодой.
нее прогноз Гидромедцентра-это как в анекдоте про динозавров и 2х блондинок...
+1
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Ответ mvpaq
БД выше Арсенала и Интера )
А чему вы так удивляетесь? С Арсеналом спорно конечно, но в прошлом году он вылетел в 1/8 ЛЕ от Спортинга.

Ну а про Интер вообще смешно - БД значительно сильнее Интера.
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Нагретые шары, они такие, пепка знает)
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Дортмунд выше Арсенала, Интера, да даже у того же Сосьедада на мой взгляд шансов больше)
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GOAL переобувается как может)
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Сосьедад выше ПСЖ, Интера и Барсы - ок:)
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Барса высоковато
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