Директор «Барсы» Деку о жеребьевке 1/8 ЛЧ: «Оценка такова: приятно вернуться сюда, а не играть в стыках ЛЕ»

Деку прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом раунде плей-офф « » встретится с « ». Первые матчи этой стадии турнира пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.

«Оценка такова: приятно вернуться сюда [в плей-офф ЛЧ], а не играть в стыковых матчах Лиги Европы», – сказал спортивный директор каталонского клуба.

Деку о «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ: «Будет тяжело. «Барса» недавно выиграла Ла Лигу, так что все наладится»

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