Директор «Барсы» Деку о жеребьевке 1/8 ЛЧ: «Оценка такова: приятно вернуться сюда, а не играть в стыках ЛЕ»

Теги Барселона Деку Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи ахахаха Футбол

Деку прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом раунде плей-офф «Барселона» встретится с «Наполи». Первые матчи этой стадии турнира пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.

«Оценка такова: приятно вернуться сюда [в плей-офф ЛЧ], а не играть в стыковых матчах Лиги Европы», – сказал спортивный директор каталонского клуба. 

Деку о «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ: «Будет тяжело. «Барса» недавно выиграла Ла Лигу, так что все наладится»

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13 комментариев
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Ответ rigobersong
Деку был гениальным игроком, даже не представляю, каким днищем должны быть партнеры, что бы с такими гениями не выиграть Евро против Греции:)) фига с кринжем конечно знатную жижу тогда навалили:))
Представить сложно сколько говна до конца карьеры сливали б на Лео, будь он на месте Криша в финале домашнего Евро 2004
+4
-1
+3
Деку был гениальным игроком, даже не представляю, каким днищем должны быть партнеры, что бы с такими гениями не выиграть Евро против Греции:)) фига с кринжем конечно знатную жижу тогда навалили:))
+14
-12
+2
Ответ Den
Хулио, приятного? Барселона должна ставить перед собой задачу минимум выход в финал, а не игра в 1/8 ЛЧ. что за менталитет неудачника?
Видимо не следите за футболом последние лет 5.
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да, непривычно как-то
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Барса не умеет играть со слабыми командами. Зато с сильными сейчас как попрëт! Вот увидите!!
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Новость про мнения Деку на счёт нынешней Барсы, а ребята и тут сравнивают Роналду Месси)))
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Ответ rigobersong
Всю карьеру португальского🐓 сопровождали лучшие игроки мира, и что он за 20 лет с ними выиграл, 5 позорных чемпионатов мира с 0+0 в ПО, 0 медалей. Один отскок на Евро без ее присутствия, и товарищеская Лига Наций, которую все кому не лень уже выигрывают, сделали турнир раз в 2 года:)🤣🤣🤣 Да и там он в финале опять кучу навалил, пока другие тащили:))
Совершенно верно! Просто их только по статистике ещё как-то можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Кринжа7.
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Ответ Pelerin
Барса не умеет играть со слабыми командами. Зато с сильными сейчас как попрëт! Вот увидите!!
А Жирона - слабая или сильная команда? 🤔
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Ответ Den
Хулио, приятного? Барселона должна ставить перед собой задачу минимум выход в финал, а не игра в 1/8 ЛЧ. что за менталитет неудачника?
э

Это трезвая оценка. Барса давно не была в плей офф, плюс нестабильные результаты во внутреннем чемпе наряду с травмами. Команда должна трезво оценивать свои шансы. Речи про финалы и возможные кубки отвечает как мы поняли Хави))
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