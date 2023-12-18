Директор «Барсы» Деку о жеребьевке 1/8 ЛЧ: «Оценка такова: приятно вернуться сюда, а не играть в стыках ЛЕ»
Деку прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первом раунде плей-офф «Барселона» встретится с «Наполи». Первые матчи этой стадии турнира пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.
«Оценка такова: приятно вернуться сюда [в плей-офф ЛЧ], а не играть в стыковых матчах Лиги Европы», – сказал спортивный директор каталонского клуба.
Деку о «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ: «Будет тяжело. «Барса» недавно выиграла Ла Лигу, так что все наладится»
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Это трезвая оценка. Барса давно не была в плей офф, плюс нестабильные результаты во внутреннем чемпе наряду с травмами. Команда должна трезво оценивать свои шансы. Речи про финалы и возможные кубки отвечает как мы поняли Хави))