Деку о «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ: «Будет тяжело. «Барса» недавно выиграла Ла Лигу, так что все наладится»

Спортивный директор «Барселоны» Деку оценил жеребьевку Лиги чемпионов.

В 1/8 финала каталонцы сыграют с «Наполи».

«Будет тяжело, «Наполи» – чемпион Италии. Жеребьевка не могла быть хуже или лучше, если клуб попал в 1/8 финала ЛЧ, то не просто так.

Нужно посмотреть, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию в «Барсе». Мы провели великолепную игру против «Валенсии», но победа так и не пришла.

До матчей с «Наполи» еще многое предстоит сделать, и мы подумаем об этом, когда придет время. Недавно мы выиграли , так что все наладится, я уверен», – сказал .

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» против «Наполи», «Интер» – «Атлетико», «Реал Мадрид» сыграет с «РБ Лейпциг», «ПСЖ» – с «Сосьедадом» Захаряна

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