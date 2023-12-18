Деку о «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ: «Будет тяжело. «Барса» недавно выиграла Ла Лигу, так что все наладится»

Теги Барселона Деку Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Спортивный директор «Барселоны» Деку оценил жеребьевку Лиги чемпионов.

В 1/8 финала каталонцы сыграют с «Наполи».

«Будет тяжело, «Наполи» – чемпион Италии. Жеребьевка не могла быть хуже или лучше, если клуб попал в 1/8 финала ЛЧ, то не просто так.

Нужно посмотреть, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию в «Барсе». Мы провели великолепную игру против «Валенсии», но победа так и не пришла.

До матчей с «Наполи» еще многое предстоит сделать, и мы подумаем об этом, когда придет время. Недавно мы выиграли Ла Лигу, так что все наладится, я уверен», – сказал Деку.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» против «Наполи», «Интер» – «Атлетико», «Реал Мадрид» сыграет с «РБ Лейпциг», «ПСЖ» – с «Сосьедадом» Захаряна

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26 комментариев
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какое отношение победа в Ла лиге имеет к предстоящему матчу с наполи?)
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-7
+15
Ответ Сергей Григорьев
Жирона вынесла их в чемпионате недавно🤣какое им Наполи????
Жирона и Реал вынесла в прошлом сезоне. Что теперь, не играть после этого?
+7
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+7
Ответ Мага Ахмедов
какое отношение победа в Ла лиге имеет к предстоящему матчу с наполи?)
Матчи действующих чемпионов Италии и Испании
+9
-2
+7
Барса в этом сезоне лучше играет против сильных команд, чем против середняков. 2 хороших матча с Порту, отличная игра с Атлетико. Наполи хорошая мотивация, ответка дома, вполне проходимо. Если искать легкие пути, то в лч делать нечего.
+7
-3
+4
Тут фифти фифти. Это не тот Наполи, что рвал в прошлом, поэтому у Хави есть шансы не опозориться. 🤔
+3
-1
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Ну не Интер/ПСЖ, уже хорошо. Учитывая, что в этом сезоне Наполи слабее прошлогодней версии себя, есть шанс набрать хорошие кондиции к февралю, чтоб проходить в 1/4
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Ответ прощай Роналду
Наполи не Валенсия, посмотрим что вы слелаете до весны
В ле , когда Барсе попал Наполи все спешили похоронит Барсу.Но Барса вперёд ногами вынесла Наполи вместо с надеждой мадрида.Ну что , посмотрим и в этот раз , сможет Наполи оправдывать надежды халамадрид 😄
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50 на 50. Барса сейчас сильнее, но на пару матчей Наполи может собраться.
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Оба клуба выиграли лиги в прошлом сезоне, а в этом нестабильные. Встреча интригующая. Надеюсь Барса укрепить позиции в зимнее ТО с бразилом и подберет опорника, которого очень не хватает. Также травмы и кризис Хави сыграло свою роль. Надеюсь дальше будет больше побед и хорошей игры.
+1
0
+1
Ответ Мага Ахмедов
какое отношение победа в Ла лиге имеет к предстоящему матчу с наполи?)
То что вопреки всем прогнозам Барса смогла взять ЛаЛигу
+8
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+1
Расскажите этому бразилу, что на носу уже январь.
+1
0
+1
Ответ бек саидов
В ле , когда Барсе попал Наполи все спешили похоронит Барсу.Но Барса вперёд ногами вынесла Наполи вместо с надеждой мадрида.Ну что , посмотрим и в этот раз , сможет Наполи оправдывать надежды халамадрид 😄
Ну да, а потом МЮ сломал Педри в начале матча и Барса стала сама не своя когда МЮ наоборот провел матч жизни слив потом Севилье😁
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Ответ Акира_1
Тут фифти фифти. Это не тот Наполи, что рвал в прошлом, поэтому у Хави есть шансы не опозориться. 🤔
Ну у Наполи есть опыт ЛЧ, а у хавесброда лишь ЛЕ. Думаю будет вынос в одну калитку. Наполи даже с Реалом играл смело в атаку.
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Ответ Lindeman
То что вопреки всем прогнозам Барса смогла взять ЛаЛигу
Ну Лестер тоже когда-то смог. В этом году такого разумеется не будет.
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"Будет тяжело. «Барса» недавно выиграла Ла Лигу, так что все наладится"

Для чего он сказал этот набор букв?
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Какие составы будут в феврале? Вот вопрос.
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Наполи не Валенсия, посмотрим что вы слелаете до весны
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Наполи в этом сезоне не тот же, что в прошлом. Барсе может пройти спокойно
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Барсе надо что-то делать с реализацией. У Левы не идёт игра, Феликс не забивала, а Рафинья порет кучу моментов, только а отличие от Роберта у Рафиньи это не спад, а обычное состояние
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Битва сильнейших клубов Испании и Италии обещает быть интересной.
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"Недавно мы выиграли ЛаЛигу, так что всё наладится, я уверен" - где взаимосвязь?
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Судя по тону, в Барсе все сами в ужасе, и не очень верят(
Но прессе надо сказать что-то жизнеутверждающее
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