«Реал», «Челси», «Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер» и «Аль-Хилаль» гарантировали себе участие в клубном ЧМ-2025 в США

ФИФА назвала критерии отбора команд на клубный чемпионат мира с 2025 года.

Ранее сообщалось, что клубный чемпионат мира в обновленном формате будет проходить в течение месяца – первый такой турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

В турнире примут участие 32 команды, 12 из которых будут представлять Европу, 6 – Южную Америку, по 4 – Азию, Африку и КОНКАКАФ и 1 – Океанию. Еще одно место на турнире будет отводиться команде из принимающей страны.

На сегодняшнем заседании в Джидде Совет ФИФА официально утвердил эти даты, а также согласовал систему отбора команд на турнир, основанную на выступлениях в международных клубных турнирах. Помимо победителей соревнований последних лет, в турнире будут принимать участие команды, занявшие первые строчки в рейтингах.

Европейские команды будут получать по 2 очка за каждую победу в матче и по 1 очку – за ничью. За выход в групповой этап ЛЧ будет начисляться 4 очка, за выход в плей-офф – 5 очков, за попадание в каждую следующую стадию турнира – по 1 очку.

Команды, представляющие все остальные конфедерации, за каждую победу в матче международного турнира будут получать по 3 очка, за ничью – 1 очко, за выход на каждый последующий турнир – по 3 очка.

Таким образом, участие в КЧМ-2025 уже гарантировали себе следующие клубы:

Европа: « », « », « », « », « », « », « », « »

Южная Америка: « », « », « »

Азия: « », « »

Африка: «Аль-Ахли» ( ), «Видад»

КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон»

Океания: «Окленд Сити»

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