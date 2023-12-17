«Реал», «Челси», «Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер» и «Аль-Хилаль» гарантировали себе участие в клубном ЧМ-2025 в США

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ФИФА назвала критерии отбора команд на клубный чемпионат мира с 2025 года.

Ранее сообщалось, что клубный чемпионат мира в обновленном формате будет проходить в течение месяца – первый такой турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

В турнире примут участие 32 команды, 12 из которых будут представлять Европу, 6 – Южную Америку, по 4 – Азию, Африку и КОНКАКАФ и 1 – Океанию. Еще одно место на турнире будет отводиться команде из принимающей страны.

На сегодняшнем заседании в Джидде Совет ФИФА официально утвердил эти даты, а также согласовал систему отбора команд на турнир, основанную на выступлениях в международных клубных турнирах. Помимо победителей соревнований последних лет, в турнире будут принимать участие команды, занявшие первые строчки в рейтингах.

Европейские команды будут получать по 2 очка за каждую победу в матче Лиги чемпионов и по 1 очку – за ничью. За выход в групповой этап ЛЧ будет начисляться 4 очка, за выход в плей-офф – 5 очков, за попадание в каждую следующую стадию турнира – по 1 очку.

Команды, представляющие все остальные конфедерации, за каждую победу в матче международного турнира будут получать по 3 очка, за ничью – 1 очко, за выход на каждый последующий турнир – по 3 очка.

Таким образом, участие в КЧМ-2025 уже гарантировали себе следующие клубы:

Европа: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика»

Южная Америка: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе»

Азия: «Аль-Хилаль», «Урава Ред Даймондс»

Африка: «Аль-Ахли» (Каир), «Видад»

КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон»

Океания: «Окленд Сити»

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41 комментарий
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Ответ иц а мен
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барселона должна быть только в сегунде и нигде больше)
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Предлагаю сразу вручить им все кубки за факт существования
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Лучше бы Реал там не участвовал, а игроки отдыхали.
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От Конкакаф , Азии и Африки 3 даже многовато, от Европы 12 команд явная дискриминация
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Я так понимаю, у игроков вообще отпуска не будет
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Ответ Артём Поддубный
Лучше бы Реал там не участвовал, а игроки отдыхали.
Можно отправить Кастилью на этот турнир. Неплохой знак протеста
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Что это за галиматья и кому она нужна?
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Ответ иц а мен
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разве что с протянутой рукой ей там быть
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Еще один ненужный турнир
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Ответ Акира_1
Хороший турнир резерв откатать
Кстати, что мешает топ-клубам выставлять молодёжь? У Инфантино будет знатно полыхать от этого)
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Ответ alexmixer9
А Реалу, Сити, Интеру и тд это нужно вообще?)
Да нужно, так кажется участники гарантировано получат по 100 млн долларов
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А Реалу, Сити, Интеру и тд это нужно вообще?)
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Челси попал в этот список за былые заслуги в эпоху Абрамовича! Так что новому владельцу Боули исключительно повезло. Сейчас его команда далеко от попадания даже в Лигу Европы...
😄😄
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топ-клубам надо обязательно объединяться м послать нафиг фифу
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Кто-нибудь, объясните пожалуйста, по какому принципу отбираются команды на КЧМ. Что там забыли Порту и Бенфика, и почему нет Севильи?
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Отправляйте туда резервистов
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Отличный турнир, давно надо было дать шанс командам из разных частей света поиграть с европейскими топами, это даст заряд надежды и уверенности этим командам
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Ответ ML26
Предлагаю сразу вручить им все кубки за факт существования
Не, предлагаю выдать ицамену его 💊💊💊 и отправить спать, потому что у школьников ещё не начались каникулы 🎅
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Ответ войд
барселона должна быть только в сегунде и нигде больше)
как же я обожаю такие срачи из ниоткуда, когда другие объединены хейтом в другую сторону
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Ответ rigobersong
Интер хотя бы в финале прошлом был, а писижо?:))
у шейхов связи и они хотя бы чемпион Франции
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