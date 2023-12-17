ФИФА будет проводить Межконтинентальный кубок с 2024 года. Победитель ЛЧ выходит в финал турнира

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ФИФА объявила о запуске Межконтинентального кубка с 2024 года.

Межконтинентальный кубок ФИФА будет ежегодно разыгрываться между победителями международных турниров каждой из конфедераций. Турнир будет состоять из нескольких этапов.

В первом раунде этапа А победитель Лиги чемпионов Азии или Африки на своем домашнем стадионе сыграет с победителем Лиги чемпионов Океании.

В следующем раунде победитель этой пары сыграет с оставшимся представителем AFC или CAF – при этом порядок участия африканской и азиатской команд в 2024 году будет определен путем жеребьевки, а затем будет чередоваться каждый год.

На этапе B между собой сыграют победители Кубка КОНКАКАФ и Кубка Либертадорес, при этом хозяева поля будут определены жеребьевкой, после чего право проведения будет переходить между конфедерациями каждый год.

Финальная часть турнира будет проходить на нейтральном поле. Победитель матча между командами, выигравшими этапы А и B, сыграет в финале с обладателем Лиги чемпионов УЕФА.

В 2024 году матч плей-офф пройдет 14 декабря, финал – 18 декабря.

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8 комментариев
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А объединённый чемпионат с созвездием Орион когда будут?
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Буквально весь футбольный мир стонет от количества матчей.
ФИФА: ни слова больше!
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Такое впечатление что ФИФА и УЕФА доживают последние дни и хотят по максимуму срубить бабла а дальше хоть потоп .
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Шо, опять?
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знатно фифа унижает остальные конфедерации, странно что те соглашаются участвовать в мусорном турнире на правах бедных родственников
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Ответ Игорь Новиков
Буквально весь футбольный мир стонет от количества матчей. ФИФА: ни слова больше!
Все таки навстречу УЕФА пошли, сразу финальный матч, без нынешней игры в полуфинале посреди сезона.
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