Владимир Быстров: «Спартаку» не нужен Абаскаль. Клуб должен всегда бороться за чемпионство, эксперименты здесь не нужны»

Теги Спартак ЦСКА Владимир Быстров премьер-лига Россия Владимир Федотов Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров считает, что «Спартаку» не нужен тренер Гильермо Абаскаль.

– «Спартаку» не нужен Гильермо Абаскаль. В таком большом клубе нужны люди, которые могут добиться результата.

– Кто, если не он?

– Это головная боль руководства клуба, люди, работающие там, получают за это большие деньги. Команда должна бороться за чемпионство, а не за пятое место и рассказывать – «какие мы хорошие».

И не стоит сравнивать красно-белых с ЦСКА. У Владимира Федотова ограниченные ресурсы, в отличие от них. С такой короткой скамейкой запасных они выступают довольно неплохо.

Так что «Спартак» – клуб, который должен всегда бороться за чемпионство. И руководители должны понимать, что эксперименты здесь не нужны, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Быстров.

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13 комментариев
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Мостового в тренеры, Володьку в помощники две легенды на бровке это будет красиво))
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Володьку в тренеры Спартака!
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Володька со вчера не просох ещё?
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Повторять одно и тоже, но каждый раз по-новому – разве не это есть искусство?
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Хватит уже экспериментов! Ставьте Мостового!
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Где то читал, что Быстров и за Краснодар играл. Исключительный игрок, поиграл в таких клубах. Его мнение всегда интересно и информативно, но деревенские его не понимают. Они только на выходные продукты его жизнедеятельности смотрят.
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Ответ Крэнг
Володьку в тренеры Спартака!
В очередь за царём!
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25 игроков это короткая скамейка?
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Морено уже Сочи перехватил, сволочи.
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Клуб, со вторым бюджетом Лиги, не должен опускаться ниже второго места. Даже без тренера.
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