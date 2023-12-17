Владимир Быстров: «Спартаку» не нужен Абаскаль. Клуб должен всегда бороться за чемпионство, эксперименты здесь не нужны»
Владимир Быстров считает, что «Спартаку» не нужен тренер Гильермо Абаскаль.
– «Спартаку» не нужен Гильермо Абаскаль. В таком большом клубе нужны люди, которые могут добиться результата.
– Кто, если не он?
– Это головная боль руководства клуба, люди, работающие там, получают за это большие деньги. Команда должна бороться за чемпионство, а не за пятое место и рассказывать – «какие мы хорошие».
И не стоит сравнивать красно-белых с ЦСКА. У Владимира Федотова ограниченные ресурсы, в отличие от них. С такой короткой скамейкой запасных они выступают довольно неплохо.
Так что «Спартак» – клуб, который должен всегда бороться за чемпионство. И руководители должны понимать, что эксперименты здесь не нужны, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Быстров.
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