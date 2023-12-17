Владимир Быстров: «Правильно, что РФС не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Никакой пользы от перехода в Азию не будет»

Владимир Быстров считает, что РФС не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

« правильно поступает, что не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Это самая правильная позиция. Нам сейчас нужно просто быть на своем месте и пытаться как-то выживать.

Никакой пользы от перехода в Азию не будет. Придем мы туда, и какая-нибудь условная Япония откажется с нами играть из-за антироссийских санкций. В итоге мы получим бан от международной ассоциации и останемся в таком же положении, но уже в . Возникнет бредовая ситуация», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

«Мудаки». Быстров о ФИФА и УЕФА, отстранивших российские команды

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