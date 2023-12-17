Владимир Быстров: «Правильно, что РФС не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Никакой пользы от перехода в Азию не будет»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Владимир Быстров считает, что РФС не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«РФС правильно поступает, что не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Это самая правильная позиция. Нам сейчас нужно просто быть на своем месте и пытаться как-то выживать.

Никакой пользы от перехода в Азию не будет. Придем мы туда, и какая-нибудь условная Япония откажется с нами играть из-за антироссийских санкций. В итоге мы получим бан от международной ассоциации и останемся в таком же положении, но уже в Азии. Возникнет бредовая ситуация», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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6 комментариев
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А вчера их нехорошим словом называл))
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Ответ Алешка Терминатор
Конечно правильная позиция. США утёрлись в Афганистане. Утрутся на Украине, утрутся на Тайване. Утрутся по жизни. Это естественный процесс, как отмена рабства и крепостного права. А Динамо (Киев) будет участвовать в еврокубках от России.
Уже таблетки не помогают?
Ну это, держись там…✊
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Похоже Володька "бутсы меняет" так же быстро, как клубные пристрастия.
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Неужто наняли редактора и отцензурировали вчерашнюю статью.
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Владимир Быстров молодец!
Бегун, терпила и борец!
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