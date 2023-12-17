Владимир Быстров оскорбил ФИФА и УЕФА за отстранение российских команд.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций в 2022-м приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. пропустила чемпионат мира в Катаре, а также не сыграет на чемпионате Европы в 2024 году.

– Не кажется ли вам, что и ФИФА – непоследовательные организации? Нас отстранили от участия в их турнирах, а Израиль и Палестину – нет.

– Меня эти организации не интересуют. Я в России.

– Но мы нигде не играем.

– Ну, отстранили нас. Нам плакать теперь?

– Они нас лишили главных европейских турниров.

– Мудаки они, вот что я могу сказать.

– Как вы думаете, когда мы сыграем на чемпионате мира?

– А когда будет ближайший? В 2028-м (в 2026-м – Sports.ru)? Дай бог.

– Проводиться он, кстати, в Америке будет.

– Америка… Смешно, да, – заявил бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России.

Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?

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