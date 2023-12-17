«Мудаки». Быстров о ФИФА и УЕФА, отстранивших российские команды

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА брань контент Футбол

Владимир Быстров оскорбил ФИФА и УЕФА за отстранение российских команд.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций в 2022-м приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре, а также не сыграет на чемпионате Европы в 2024 году.

– Не кажется ли вам, что УЕФА и ФИФА – непоследовательные организации? Нас отстранили от участия в их турнирах, а Израиль и Палестину – нет.

– Меня эти организации не интересуют. Я в России.

– Но мы нигде не играем.

– Ну, отстранили нас. Нам плакать теперь?

– Они нас лишили главных европейских турниров.

– Мудаки они, вот что я могу сказать.

– Как вы думаете, когда мы сыграем на чемпионате мира?

– А когда будет ближайший? В 2028-м (в 2026-м – Sports.ru)? Дай бог.

– Проводиться он, кстати, в Америке будет.

– Америка… Смешно, да, – заявил бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России.

Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?

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39 комментариев
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МУДАКИ
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+36
Очень по-хрестьянски
Очень православно
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Ответ roentgen
Комментарий удален модератором
вот и отличие России от стран с институтом репутации. Там бы этот кусок с тремя классами образования подпустили бы к масс-медиа на расстояние 101-го километра
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Булгаков будто писал
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Судья - скандинав!!!
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Из цикла ,,Беседы с шариковыми,,.
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ФИФА и УЕФА о Володьке: - Быстров мудак.
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Америка? Скоро всей вашей Америке кирдык - добавил эксперт Матч ТВ Быстров
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Абыр-абырвалг!
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Да не интересует это меня, не интересует! АаАааААаАААа
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"Мудаки". Комментаторы про лицемеров на сайте в модерации
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Ответ Кирилл Голивец
вот и отличие России от стран с институтом репутации. Там бы этот кусок с тремя классами образования подпустили бы к масс-медиа на расстояние 101-го километра
поэтому балотелли никогда не дает интервью?)
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+2
Они также говорили ,когда отстраняли
+3
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Так мудаки лицемерные и есть, все верно. Этим можно играть, они не отвечают за действия своих правительств, а этим нельзя, они, оказывается ,отвечают, причем даже дети.
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Я в даже еще добавил - тридварасы
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Ох уж эти кляты мериканцы
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Mудaк мудaкa видит издалека
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Ответ Никита Алексеев
Очень патриотично
Вы предпочитаете ответы в стиле: Чего изволите-с? Спина не заболит?
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Ответ Замкнул в пустые
Очень по-хрестьянски Очень православно
Зато правдиво! Как аукнется...
Православие не заставляет не называть вещи своими именами.
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-2
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Ответ Замкнул в пустые
Очень по-хрестьянски Очень православно
Очень патриотично
+3
-3
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Ответ Кирилл Голивец
вот и отличие России от стран с институтом репутации. Там бы этот кусок с тремя классами образования подпустили бы к масс-медиа на расстояние 101-го километра
ага ага)) поэтому и есть всякие Пирсы Морганы))
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Ответ Geronimo Good
Комментарий удален модератором
Слишком жалкий тот, кто боится даже фамилию дописать))
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Действительно, мудаки. Один из них, кстати, на прошлой неделе долго на прямой линии на вопросы отвечал. Быстров мог бы тоже тёзке парочку вопросиков задать, но чего-то не стал. Тоже мудак, видимо.
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иуда и гопник...
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Типичный россиянин
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Собственно, можно было в заголовке оставить только цитату без пояснений кто о ком, заодно обойтись без текста в самой новости
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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