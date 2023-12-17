«Мудаки». Быстров о ФИФА и УЕФА, отстранивших российские команды
Владимир Быстров оскорбил ФИФА и УЕФА за отстранение российских команд.
Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций в 2022-м приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре, а также не сыграет на чемпионате Европы в 2024 году.
– Не кажется ли вам, что УЕФА и ФИФА – непоследовательные организации? Нас отстранили от участия в их турнирах, а Израиль и Палестину – нет.
– Меня эти организации не интересуют. Я в России.
– Но мы нигде не играем.
– Ну, отстранили нас. Нам плакать теперь?
– Они нас лишили главных европейских турниров.
– Мудаки они, вот что я могу сказать.
– Как вы думаете, когда мы сыграем на чемпионате мира?
– А когда будет ближайший? В 2028-м (в 2026-м – Sports.ru)? Дай бог.
– Проводиться он, кстати, в Америке будет.
– Америка… Смешно, да, – заявил бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России.
Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?
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МУДАКИ
Очень православно
11:12 «Мудаки». Быстров о ФИФА и УЕФА, отстранивших российские команды
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