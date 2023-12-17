Реднапп о «Ливерпуле»: «Невероятная перестройка показывает, как хорош Клопп – Фергюсон был лучшим в этом. Не знаю, как «МЮ» их сдержать»

Джейми Реднапп сравнил Юргена Клоппа с Алексом Фергюсоном.

Минувшим летом из « » ушли Джордан Хендерсон, Фабиньо, Роберто Фирмино и Джеймс Милнер. Теперь в полузащите команды играют Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер и Ватару Эндо.

«Это невероятная перестройка. И сейчас они находятся в таком положении. Как же перевернул ситуацию!

От команды, которая выглядела так, что я не вполне понимал, куда они двигаются. Я думал, что «Ливерпуль» только через два-три года сможет снова бороться за трофей. До команды, которая находится в нынешнем положении. Это просто показывает, как хорош Юрген Клопп.

был лучшим в этом. Он постоянно переизобретал команду, встраивал в нее новых игроков. Юрген Клопп очень быстро в этом году показал качество, и эта команда меня очень воодушевляет.

Я просто не знаю, как «Манчестер Юнайтед» может их сдержать. Просто думаю, что «Ливерпуль» – это слишком для них.

Считаю, сейчас «Ливерпуль» максимально настроен, они хорошо играют. « » очень слаб в обороне, а «Ливерпуль» очень силен в атаке», – сказал для Sky Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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