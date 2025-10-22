Конте про 2:6 с ПСВ: «Такое не происходит случайно. У «Наполи» 9 новичков – это слишком много, но мы были вынуждены их подписать. У нас мало слов, но много работы, год будет сложным»
Антонио Конте объяснил неудачи «Наполи» большими изменениями в составе.
Чемпионы Италии уступили ПСВ (2:6) в Лиге чемпионов.
«Разочарование присутствует, но такое никогда не происходит случайно. Нам надо постараться переломить тенденцию, но в некотором смысле она не сводит меня с ума. В прошлом году мы выиграли чемпионат благодаря выходу игроков за пределы их возможностей, мы были сплоченными во всем.
По-моему, девять новичков – это слишком много, но мы были вынуждены подписать их. Ввести в команду девять новых футболистов нелегко.
Такова Лига чемпионов, такой тут уровень. У нас мало слов, но много работы, и придется потрудиться. Это будет сложный год, но не надо впадать в отчаяние», – отметил главный тренер «Наполи» в эфире Sky Sport Italia.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
