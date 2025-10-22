Киву о работе в «Интере»: «Команде нужно было вернуть уверенность в себе и оставить позади разочарования прошлого сезона. Временами футбол может быть очень жестоким»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву дал интервью после игры с «Юнионом».

Миланский клуб выиграл матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 4:0.

«Команде нужно было вернуть уверенность в себе и оставить позади разочарования прошлого сезона. Временами футбол может быть очень жестоким и оставляет после себя негатив, который ты носишь с собой. Им [игрокам] это было нужно, они хотят усердно работать и снова провести сезон на высоте.

Молодые игроки? Сильные игроки заслуживают шанса, мы должны дать его им, не заглядывая в их паспорта. Если мы будем ждать слишком долго, пройдут годы, а они так и не будут готовы. Нам нужно привлекать их к работе и посмотреть, из чего они сделаны. Если у них есть трудовая этика и вы объедините их с опытными партнерами по команде, у них все получится. Они заслуживают доверия», – сказал Киву .