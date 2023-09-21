Хаманн об АПЛ: «Сити» по-прежнему эталон. Не считаю «Ливерпуль» претендентом, хотя на бумаге у них все хорошо»

Дитмар Хаманн не считает «Ливерпуль» претендентом на победу в АПЛ в этом сезоне.

– Я бы исключил серьезную заявку на титул. Все может быстро измениться, но я ожидал большего от нынешнего «Ливерпуля». На бумаге все может выглядеть хорошо, но большая часть проблем «Ливерпуля» связана с неспособностью вскрывать соперника.

Когда команды вдесятером обороняются на «Энфилде», «Ливерпулю», как правило, приходится нелегко. Думаю, как раз здесь на помощь приходит Нуньес – посмотрите, что он сделал в против «Ньюкасла».

У «Ливерпуля» много вариантов, но я думаю, что этот сезон будет за ним. Но в целом я бы сказал, что «Ливерпуль» не является претендентом [на победу в ]. « » остается эталоном.

– Вы ранее предполагали, что цикл в какой-то момент подойдет к концу. Как вы думаете, он по-прежнему остается подходящим тренером для «Ливерпуля»?

– Перестройка клуба – важнейшая задача, и единственным современным тренером, который успешно перестроил всю команду, был Алекс Фергюсон. Он выиграл Лигу чемпионов в 1999 году с игроками, которые были на пике или только что его прошли, а затем, в 2008 году, он вновь выиграл уже со следующим поколением игроков.

Клопп может доказать, что я ошибаюсь, но я еще раз повторю, что если бы Клопп ушел на хорошей ноте, а в « » все пошло наперекосяк, это было бы большим позором.

Думаю, «Ливерпуль» очень хорошо вложился, несмотря на то, что у них не было таких денег, как у «Сити» или «Юнайтед». Я никогда не был против Клоппа, но я сказал, что было бы обидно, если бы он ушел на плохой ноте. Но «Ливерпуль» хорошо начал, – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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