Хаманн об АПЛ: «Сити» по-прежнему эталон. Не считаю «Ливерпуль» претендентом, хотя на бумаге у них все хорошо»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ливерпуль Манчестер Сити Дитмар Хаманн премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Дитмар Хаманн не считает «Ливерпуль» претендентом на победу в АПЛ в этом сезоне.

– Я бы исключил серьезную заявку на титул. Все может быстро измениться, но я ожидал большего от нынешнего «Ливерпуля». На бумаге все может выглядеть хорошо, но большая часть проблем «Ливерпуля» связана с неспособностью вскрывать соперника.

Когда команды вдесятером обороняются на «Энфилде», «Ливерпулю», как правило, приходится нелегко. Думаю, как раз здесь на помощь приходит Нуньес – посмотрите, что он сделал в против «Ньюкасла».

У «Ливерпуля» много вариантов, но я думаю, что этот сезон будет за ним. Но в целом я бы сказал, что «Ливерпуль» не является претендентом [на победу в АПЛ].  «Манчестер Сити» остается эталоном.

– Вы ранее предполагали, что цикл Юргена Клоппа в какой-то момент подойдет к концу. Как вы думаете, он по-прежнему остается подходящим тренером для «Ливерпуля»?

 – Перестройка клуба – важнейшая задача, и единственным современным тренером, который успешно перестроил всю команду, был Алекс Фергюсон. Он выиграл Лигу чемпионов в 1999 году с игроками, которые были на пике или только что его прошли, а затем, в 2008 году, он вновь выиграл уже со следующим поколением игроков.

Клопп может доказать, что я ошибаюсь, но я еще раз повторю, что если бы Клопп ушел на хорошей ноте, а в «Ливерпуле» все пошло наперекосяк, это было бы большим позором.

Думаю, «Ливерпуль» очень хорошо вложился, несмотря на то, что у них не было таких денег, как у «Сити» или «Юнайтед». Я никогда не был против Клоппа, но я сказал, что было бы обидно, если бы он ушел на плохой ноте. Но «Ливерпуль» хорошо начал, – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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16 комментариев

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Экспертное мнение
Ливерпуль в этом сезоне будет в порядке, таков энергозатратный футбол Клоппа - один сезон феерят, следующий отдыхают. Сейчас очередь феерить, очевидная тенденция вырисовалась давно.
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F1eury
Ответ llolishe
Как судьи убивают Ливерпуль в АПЛ ни один клуб так не убивали Многочисленные ошибки судей которые забывают про правила футбола
Помню, как убивали Ливерпуль в чемпионских сезонах во времена пикового Салаха, которому только так засчитывали левейшие пенальти и голы с офсайдов. Сказки уж не надо рассказывать про бедный Ливерпульчик
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Re{FRIGE}r@toR
Ответ Ман Сити
Ливер как судейский проект полностью от судей и зависит. Будут тащить, будут бороться с кем-то даже с Сити, нет - снова будут болтаться в середине таблицы как обычно.
Манся, если Ливерпуль - судейский проект, то ты - адекватный юзер Спорц
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Клирик
На бумаге и у Челси всё хорошо))
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Тухель
Как по мне это у МС все хорошо, а у Ливерпуля проблем дофига, кроме вратарской позиции все остальные линии нуждаются в усилении.
Оборона проходной двор, проблему опорника не решили за лето. Нападение Мане-Фирмино-Салах реально наводило ужас, а Диас, Нуньес или Жота игроки не плохие, но стабильности у них нет и по этому на троих только у Жоты был сильный сезон 2021/2022 с 19 по г+п, а так больше 12 не набирают за сезон, когда в тройке Мане-Фирмино-Салах все стабильно набирали около 20 по г+п, а то и больше.
Я бы сказал что Ливерпуль тупо держится на 4 людях Алисон, Трент, Салах и Клопп, а все остальные не показывают стабильности и класса. Кому то травмы мешают, кому то возраст, кому то еще что то, но Ливерпуль не выглядит монструозно сейчас.
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Danik214
Сколько можно писать такого бреда Ливерпуль не может, не может то, пока они топят за Сити, Ливерпуль комбечит, выигрывает и доказывает.
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Someone from Internet
Ответ llolishe
Как судьи убивают Ливерпуль в АПЛ ни один клуб так не убивали Многочисленные ошибки судей которые забывают про правила футбола
Считию это хорошим поводом уволить Клоппа.
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