Рио Фердинанд: «У «Ливерпуля» переходный период. У «МЮ» было 4 команды при Фергюсоне, Клоппу предстоит то же самое»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Алекс Фергюсон Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Рио Фердинанд высказался об игре «Ливерпуля» в текущем сезоне.

«Я думаю, что сейчас у «Ливерпуля» переходный период, и он должен показать их умение подбирать состав, привлекать нужных игроков и способность отпускать остальных, чтобы построить новую команду.

У всех команд есть эпохи, у «Манчестер Юнайтед» было четыре команды при Алексе Фергюсоне, и Юргену Клоппу предстоит сделать то же самое.

Матч с «Реалом» не показал этого, так как «Ливерпуль» играл против одной из лучших эпох в истории «Мадрида». В тот вечер были элементарные ошибки. Нужно отдать должное «Реалу», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

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10 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ HI MARS
Минимум 250 млн на трансферы нужно.Раскошелятся ли владельцы?
Достаточно было просто этой зимой вместо игрока атаки Гакпо за 50 млн, купить хорошего игрока в центр полузащиты, и сейчас команда могла бы играть совсем по другому.
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vladimir.kostrichko
Ответ HI MARS
Минимум 250 млн на трансферы нужно.Раскошелятся ли владельцы?
Не думаю....Они привыкли жадничать..Не было бы Клоппа-Ливерпуль так и барахтался бы.
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vladimir.kostrichko
Ответ emptinesspetr
Волшебные истории про отсутствие денег у Клоппа. Алиссон, Ван Дейк, Конате, Фабиньо, Алькантара, Кейта, Фирмино, Мане, Салах, Диас, Нунез, Жота, Гакпо — всех покупал Клопп.
Ливерпуль при Клоппе 11-ый по трансферным минусам в Англии...Вот тебе и факты.....
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Sevuska
У Сэра Алекса даже « время « своё было 👍
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emptinesspetr
Ответ dr. cage
Ферги было куда проще это делать.. Во-первых ему владельцы давали денег не жалея, во-вторых, у него было больше тренерских инструментов, в-третьих, у Ферги всегда был умный центр поля. МЮ конца 90-х играл с двумя цн, в середине 00-х с одним наконечником, и в последние годы с АПЗ под напом.. Всегда в центре поля был топ-игрок. Скоулз, Каррик, позднее Руни. Отсюда и интерес к Модричу.. САФ подстраивался под тенденции времени и имеющихся игроков. Клопп же свою игру строит на фланговых форвардах.. И как у него это было в Боруссии, так у него это продолжается в Ливерпуле.. Самые топовые команды Клоппа не имели какого-то выдающегося центра поля.. В Боруссии все держалась на непремиальных Шахине и Бендере, в Ливерпуле на беговом Вейналдуме.. Гибкости в подходе Клоппа мало. И покупка завершителя Нуньеса и плеймейкера Тиаго ничего кардинально не поменяло..
Волшебные истории про отсутствие денег у Клоппа. Алиссон, Ван Дейк, Конате, Фабиньо, Алькантара, Кейта, Фирмино, Мане, Салах, Диас, Нунез, Жота, Гакпо — всех покупал Клопп.
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JustF0rTheW1n322
Надо ворон перестать считать, и играть в футбол. Команда полностью теряет концентрацию в какой-то момент.
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dr. cage
Ферги было куда проще это делать..
Во-первых ему владельцы давали денег не жалея, во-вторых, у него было больше тренерских инструментов, в-третьих, у Ферги всегда был умный центр поля.

МЮ конца 90-х играл с двумя цн, в середине 00-х с одним наконечником, и в последние годы с АПЗ под напом.. Всегда в центре поля был топ-игрок. Скоулз, Каррик, позднее Руни. Отсюда и интерес к Модричу.. САФ подстраивался под тенденции времени и имеющихся игроков. Клопп же свою игру строит на фланговых форвардах.. И как у него это было в Боруссии, так у него это продолжается в Ливерпуле.. Самые топовые команды Клоппа не имели какого-то выдающегося центра поля.. В Боруссии все держалась на непремиальных Шахине и Бендере, в Ливерпуле на беговом Вейналдуме..
Гибкости в подходе Клоппа мало. И покупка завершителя Нуньеса и плеймейкера Тиаго ничего кардинально не поменяло..
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CriminalJoint62
Нужны новые владельцы. Ливерпуль не может тратить по 80 млн на нападающих
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Егор Павлов
У Фердинанда больше адекватности чем у половины болельщиков Ливерпуля.
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HI MARS
Минимум 250 млн на трансферы нужно.Раскошелятся ли владельцы?
+2
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