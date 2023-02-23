Рио Фердинанд: «У «Ливерпуля» переходный период. У «МЮ» было 4 команды при Фергюсоне, Клоппу предстоит то же самое»

высказался об игре « » в текущем сезоне.

«Я думаю, что сейчас у «Ливерпуля» переходный период, и он должен показать их умение подбирать состав, привлекать нужных игроков и способность отпускать остальных, чтобы построить новую команду.

У всех команд есть эпохи, у « » было четыре команды при , и предстоит сделать то же самое.

Матч с «Реалом» не показал этого, так как «Ливерпуль» играл против одной из лучших эпох в истории «Мадрида». В тот вечер были элементарные ошибки. Нужно отдать должное «Реалу», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.