Рио Фердинанд: «У «Ливерпуля» переходный период. У «МЮ» было 4 команды при Фергюсоне, Клоппу предстоит то же самое»
Рио Фердинанд высказался об игре «Ливерпуля» в текущем сезоне.
«Я думаю, что сейчас у «Ливерпуля» переходный период, и он должен показать их умение подбирать состав, привлекать нужных игроков и способность отпускать остальных, чтобы построить новую команду.
У всех команд есть эпохи, у «Манчестер Юнайтед» было четыре команды при Алексе Фергюсоне, и Юргену Клоппу предстоит сделать то же самое.
Матч с «Реалом» не показал этого, так как «Ливерпуль» играл против одной из лучших эпох в истории «Мадрида». В тот вечер были элементарные ошибки. Нужно отдать должное «Реалу», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
Во-первых ему владельцы давали денег не жалея, во-вторых, у него было больше тренерских инструментов, в-третьих, у Ферги всегда был умный центр поля.
МЮ конца 90-х играл с двумя цн, в середине 00-х с одним наконечником, и в последние годы с АПЗ под напом.. Всегда в центре поля был топ-игрок. Скоулз, Каррик, позднее Руни. Отсюда и интерес к Модричу.. САФ подстраивался под тенденции времени и имеющихся игроков. Клопп же свою игру строит на фланговых форвардах.. И как у него это было в Боруссии, так у него это продолжается в Ливерпуле.. Самые топовые команды Клоппа не имели какого-то выдающегося центра поля.. В Боруссии все держалась на непремиальных Шахине и Бендере, в Ливерпуле на беговом Вейналдуме..
Гибкости в подходе Клоппа мало. И покупка завершителя Нуньеса и плеймейкера Тиаго ничего кардинально не поменяло..