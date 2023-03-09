Фергюсон – лучший тренер с 1996 года по версии IFFHS, Моуринью – 2-й, Пеп – 3-й, Клопп – 15-й

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Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров мира с 1996 года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших тренеров года, которые она составляла с середины 1990-х.

Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год специалист занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, 2-е – 19 и так далее.

Топ-15 лучших тренеров мира с 1996 года выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон – 257 баллов;

2. Жозе Моуринью – 242;

3. Хосеп Гвардиола – 221;

4. Арсен Венгер – 211;

5. Йоахим Лев – 200;

6. Карло Анчелотти – 189;

7. Висенте Дель Боске – 175;

8. Диего Симеоне – 168;

9. Марчелло Липпи – 156;

10. Дидье Дешам – 164;

11. Луис Фелипе Сколари – 151;

12. Гус Хиддинк – 145;

13. Марсело Бьелса – 145;

14. Оттмар Хитцфельд – 134;

15. Юрген Клопп – 127.

47 комментариев

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jonikmus
это рейтинг совокупности предыдущих рейтингов
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Bayern2004
А где Палыч?
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Arthur Jacob
Ответ 2RIN
У Липпи ЧМ, ЛЧ, сложнейший на то время чемпионат Италии, и ниже Симеоне😕
Сакки ещё
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Колыван
Ответ Родя Раскольников
16 комментариев, и ни один пока что не прочитал критерии составления рейтинга. Интересно, найдется ли хоть один.
Читать дальше заголовка сложно, это же спортс
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2RIN
У Липпи ЧМ, ЛЧ, сложнейший на то время чемпионат Италии, и ниже Симеоне😕
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Syroezhkin
Симеоне и Моу выше Липпи. Смешно
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Pitkin
Не учитываются результаты в ЛЧ и ЛЕ. Тут видимо Зидан и Моуриньо первые.
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Arthur Jacob
Фергюссон с двумя чашками за прочти 30 лет. Причём один финал вытянули чудом, а второй лишь по серии пенальти.

Анчелотти как тренер всяко сильнее САФа. И вообще САФ немного распиарен
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ZamoRano
Бенитес: два чемпионата Испании и кубок УЕФА с Валенсией, лч с Ливерпулем, кубок УЕФА с Челси, только еврокубков три штуки, у того же Симеоне их два и нет лч.
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ZamoRano
Где Бенитес и почему он ниже того же симеоны?🤣
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rcbkz6mrtd
Сэр Алекс Фергюсон легендарный тренер!!! Манчестер у меня ассоциируется именно с его именем!
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Руслан Бойко
Лобановский 💪
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Stivi M.D.
И не стыдно им позорного автобусника Симеоне ставить выше Клоппа..
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Bayern_Norway
Хитцфельд мой фаворит
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Леван Мкртчян
Ответ Родя Раскольников
16 комментариев, и ни один пока что не прочитал критерии составления рейтинга. Интересно, найдется ли хоть один.
Зря подсказал. Могла получиться сюреалистическая ветка
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pashka_86
Так себе список 🧐
Опять наших из-за санкций исключили ??
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Пинающий Достоинства
Дель Боске повыше (он и сборную и Реал )
Какой блин, Лев…?!
Моур больше распиарен….
САФ вообще больше менеджер-тренер (характерный для Англии)
В общем тренеров - это вам не Месси/Роналду, тут конкуренция
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Gon3a1e5@mail.ru
А у мостового скоко?
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Леван Мкртчян
Ответ alexis2020
четыре победы в лиге чемпионов
И что? Почитай критерии, как они там считали . Даже если Анчи занимал первые места все эти четыре года , то не выходит никак
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2ran
Великий сэр Алекс!
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versalio
Интересно, какие критерии оценки тренеров были...
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Леван Мкртчян
Ответ Nico Boi
Анчелотти должен быть в тройке
С чего это? Если прочитать новость с описанными критериями выбора, то его там и быть не может в принципе.
Другое дело, что сама система довольно глупая. Если бы существовал условный тренер, который тренировал бы все эти 27 лет , и при этом не супер блистал , но был стабилен в результатах --- то он бы и занял тут железное первое место
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-1
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funnynerd21
Ответ DolJun
нехилое одолжение для гвардиолы что он вообще в этом списке, ведь если вычесть судейские чашки - у этого шарлатана даже кубков лиги не останется
Троллинг на 3 с минусом...
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-1
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Ragnar.lothbrock
Пеп переоценен
+2
-2
0
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Zidane 21
не рейтинг, а хрень собачья
+4
-1
+3
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