Фергюсон – лучший тренер с 1996 года по версии IFFHS, Моуринью – 2-й, Пеп – 3-й, Клопп – 15-й
Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров мира с 1996 года по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших тренеров года, которые она составляла с середины 1990-х.
Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год специалист занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, 2-е – 19 и так далее.
Топ-15 лучших тренеров мира с 1996 года выглядит следующим образом:
1. Алекс Фергюсон – 257 баллов;
2. Жозе Моуринью – 242;
3. Хосеп Гвардиола – 221;
4. Арсен Венгер – 211;
5. Йоахим Лев – 200;
6. Карло Анчелотти – 189;
7. Висенте Дель Боске – 175;
8. Диего Симеоне – 168;
9. Марчелло Липпи – 156;
10. Дидье Дешам – 164;
11. Луис Фелипе Сколари – 151;
12. Гус Хиддинк – 145;
13. Марсело Бьелса – 145;
14. Оттмар Хитцфельд – 134;
15. Юрген Клопп – 127.
Анчелотти как тренер всяко сильнее САФа. И вообще САФ немного распиарен
Опять наших из-за санкций исключили ??
Какой блин, Лев…?!
Моур больше распиарен….
САФ вообще больше менеджер-тренер (характерный для Англии)
В общем тренеров - это вам не Месси/Роналду, тут конкуренция
Другое дело, что сама система довольно глупая. Если бы существовал условный тренер, который тренировал бы все эти 27 лет , и при этом не супер блистал , но был стабилен в результатах --- то он бы и занял тут железное первое место