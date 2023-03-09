Фергюсон – лучший тренер с 1996 года по версии IFFHS, Моуринью – 2-й, Пеп – 3-й, Клопп – 15-й

возглавил рейтинг лучших тренеров мира с 1996 года по версии .

Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших тренеров года, которые она составляла с середины 1990-х.

Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год специалист занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, 2-е – 19 и так далее.

Топ-15 лучших тренеров мира с 1996 года выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон – 257 баллов;

2. – 242;

3. Хосеп Гвардиола – 221;

4. – 211;

5. Йоахим Лев – 200;

6. – 189;

7. Висенте Дель Боске – 175;

8. Диего Симеоне – 168;

9. Марчелло Липпи – 156;

10. Дидье Дешам – 164;

11. Луис Фелипе Сколари – 151;

12. Гус Хиддинк – 145;

13. Марсело Бьелса – 145;

14. Оттмар Хитцфельд – 134;

15. Юрген Клопп – 127.