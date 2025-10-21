Тренер «Махачкалы» Биджиев о судействе со «Спартаком»: «Вопросы есть по пенальти. Не нравится, когда ВАР зовет судей, это провоцирует на отмену решения. Потвор показывайте со всех камер»

Хасанби Биджиев недоволен судейством в матче со «Спартаком».

Красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» в матче FONBET Кубка России со счетом 3:1.

На 77-й минуте матч защитник хозяев Андрес Аларкон сбил Никиту Массалыгу из «Спартака » в своей штрафной площади. Главный судья Инал Танашев отправился смотреть повтор.

Из-за проблем со связью это заняло несколько минут. Когда все наладилось, Танашев принял решение назначить одиннадцатиметровый.

– Провели разные таймы. Если первый тайм был достаточно неплохой, то второй тайм мы начали не совсем хорошо и позволили сопернику забить два мяча. Мы держали в уме следующий матч с «Ростовом», была ротация, чтобы дать отдых. В обороне играли ребята, которые до этого мало играли. Тем не менее, должны были забивать свои моменты. Отсюда и результат.

– Мнение по поводу назначенного пенальти?

– Безусловно, вопросы у нас есть. Не можем сказать, что там однозначно был пенальти. Я недавно прочитал решение ЭСК по одному из арбитров. Там было сказано, что он неправильно назначил пенальти, потому что ему ВАР не дал лучший ракурс. То есть человек на ВАР может дать ракурс, который хочет – это неправильно, так не должно быть. Показывайте со всех камер. С одной камеры понятно, с другой нет. Как тогда быть?

Мне не нравится, когда арбитров зовут к просмотру. Это провоцирует на то, чтобы они отменили решение. Арбитр бегает столько же, сколько игроки. Подходя к ВАР, как он может принять хладнокровное решение? Он автоматически идет и думает, что в студии виднее. Вопросов много, честно говоря.

Недавно был матч «Локомотив» – ЦСКА. Был момент в штрафной «Локомотива», когда игрок армейцев играет головой, а у защитника «Локомотива» рука отставлена и мяч два раза попадает в руку. Они говорят, что нет пенальти. А как мог Аззи сыграть рукой, когда мяч летел в землю? Почему такая разная трактовка? Это самое плохое, – сказал главный тренер «Динамо » Махачкала.