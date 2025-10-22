Артета про 4:0 с «Атлетико»: «Мощное командное выступление. На таком уровне надо показывать максимум, и «Арсенал» сделал это в каждой фазе игры. Полностью заслуженные три очка»

Микель Артета высказался о разгроме «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов.

«Это был действительно тяжелый матч. Пока счет был 0:0, он оставался очень сложным. После гола соперник немного открылся, и нам стало чуть проще находить свободные зоны. Полностью заслуженные три очка.

Мощное командное выступление. На этом уровне нужно показывать максимум, и мы делали это в каждой фазе игры.

Я в восторге от Виктора [Дьокереша]. Учитывая объем работы и то, что он дает команде, он заслужил гол. Мы взяли его для того, чтобы он забивал, и у него очень высокие требования к самому себе, но мы ценим все то, что он делает для команды. Вы видели улыбку на его лице.

Он очень много забивал последние два года, и я надеюсь, что сейчас начнется прекрасная серия», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Amazon Prime.