«ПСЖ» – первый клуб в истории еврокубков, забивший 7 голов в выездном матче с немецкой командой

«ПСЖ» установил рекорд по голам в выездном матче с немецким клубом.

Команда Луиса Энрике разгромила «Байер » со счетом 7:2 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Леверкузене.

Парижане стали первым клубом в истории еврокубков, забившим 7 голов в выездном матче против команды из Германии.

«ПСЖ » набрал 9 очков из 9 возможных и в данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице.