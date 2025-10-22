Гвардиола о 2:0: «Вильярреал» – топ-команда, здесь трудно. «Ман Сити» показал хорошую игру – чувствую, мы возвращаемся к тому, что было в прошлом»
Пеп Гвардиола оценил победу «Манчестер Сити» над «Вильярреалом».
Английская команда выиграла матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
«Если проанализировать первый тайм и некоторые эпизоды во втором, то мы создали несколько хороших моментов. Мы показали хорошую игру.
Я знаю, что испанцы знают, что «Вильярреал» – топовая, топовая команда. Я знаю, как трудно здесь играть, и у меня такое чувство, что мы возвращаемся к тому, что было в прошлом», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
