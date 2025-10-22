«Бенфика» выиграла 1 из 4 последних матчей. Команда Моуринью разгромлена «Ньюкаслом» в ЛЧ – 0:3

У «Бенфики» лишь одна победа в четырех последних матчах.

Команда Жозе Моуринью была разгромлена «Ньюкаслом » (0:3) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ранее она также сыграла вничью с «Порту» (0:0) и уступила «Челси» (0:1).

Единственная победа за последние четыре недели – над «Шавешем» (2:0).

Всего во главе «Бенфики» экс-тренер «Реала» и «Интера» провел семь матчей. Команда одержала три победы, дважды уступила и дважды сыграла вничью.

25 октября лиссабонцы примут «Аруку».