Фергюсон поздравил Клоппа с достижением отметки в 1000 матчей: «Юрген – один из самых одаренных тренеров в мире. Множество трофеев подтверждают его статус»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Алекс Фергюсон поздравил Юргена Клоппа с достижением отметки в 1000 матчей в качестве тренера.

Матч «Ливерпуля» против «Челси» в 21-м туре АПЛ станет юбилейным для немецкого специалиста. Во главе «Ливерпуля» он провел 410 матчей, в дортмундской «Боруссии» – 319, а в «Майнце» – 270. 

«Я рад приветствовать Юргена Клоппа в клубе 1000. Юрген, несомненно, является одним из самых одаренных тренеров в мировом футболе, и самоотверженность и страсть, которые Юрген привносит в эту роль, вдохновляют любого, кто стремится к карьере футбольного тренера.

Множество трофеев, которые он уже выиграл за свою карьеру, включая Лигу чемпионов и Премьер-лигу в последние сезоны с «Ливерпулем», подтверждают его статус среди футбольной элиты», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

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16 комментариев

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liverpool2101chelsea
Ответ M_i_t_y_a
Сейчас местные эксперты расскажут сэру Алексу про физручество Юргена
а что разве лучше Рафы Бенитеса и Жерара Улье?
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liverpool2101chelsea
в другой лиге по сравнению с Гербергером, Шёном, Вайсваллером, Латтеком
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Влад161
Ответ ALMANAC
Скоро 50000 комментов, заранее поздравляю)
Это либо работник этого сайта, или человек который в сети 24 часа в сутки🤔 ни одной новости в комах которые читал не было чтобы он пропустил .
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Я Гражданин Мира
Ответ corazón blanco
У Арсена 1000-й матч за Арсенал с Челси закончился не очень красиво. Что-то у всех выпадают юбилеи на клуб из Лондона. А вообще это конечно очень сильное достижение.
😀На что намекате?
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corazón blanco
Ответ Under
У всех это у двоих человек?
А в мире футбола не так много тренеров, у которых на столь высоком уровне 1000 матчей есть за спиной. И это я сказал утрированно.
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Under
Ответ corazón blanco
У Арсена 1000-й матч за Арсенал с Челси закончился не очень красиво. Что-то у всех выпадают юбилеи на клуб из Лондона. А вообще это конечно очень сильное достижение.
У всех это у двоих человек?
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Red Line
Ответ CriminalJoint62
Лучше соперника на 1000 матч не придумаешь. Ждем 3-0 в пользу Ливерпуля
Почему же? Игра со скамом была бы интереснее в этом разрезе
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JealousNobody
Гопнику зачастую везло, когда везение заканчивается, мы видим его команды в середине таблицы, как сейчас.
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igls54
Какой же Клопп все-таки...
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CriminalJoint62
Лучше соперника на 1000 матч не придумаешь. Ждем 3-0 в пользу Ливерпуля
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M_i_t_y_a
Сейчас местные эксперты расскажут сэру Алексу про физручество Юргена
+4
-1
+3
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Дмитрий Бервинов
Легендарный тренер, приходящий в средние команды и делающий из них топов с красивой игрой. И пусть сейчас Ливерпуль буксует, у Клоппа должен быть карт-бланш даже если его команда вылетит в чемпионшип.
+5
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ALMANAC
Ответ corazón blanco
У Арсена 1000-й матч за Арсенал с Челси закончился не очень красиво. Что-то у всех выпадают юбилеи на клуб из Лондона. А вообще это конечно очень сильное достижение.
Скоро 50000 комментов, заранее поздравляю)
+2
-1
+1
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Юрий Балышев
С юбилеем биг босс!💪
+3
0
+3
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corazón blanco
У Арсена 1000-й матч за Арсенал с Челси закончился не очень красиво. Что-то у всех выпадают юбилеи на клуб из Лондона. А вообще это конечно очень сильное достижение.
+9
-6
+3
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Cruel Snake
Рок н ролл перевалил за 1000
+5
0
+5
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