Фергюсон поздравил Клоппа с достижением отметки в 1000 матчей: «Юрген – один из самых одаренных тренеров в мире. Множество трофеев подтверждают его статус»

поздравил Юргена Клоппа с достижением отметки в 1000 матчей в качестве тренера.

Матч «Ливерпуля» против «Челси» в 21-м туре станет юбилейным для немецкого специалиста. Во главе « » он провел 410 матчей, в дортмундской «Боруссии» – 319, а в «Майнце» – 270.

«Я рад приветствовать в клубе 1000. Юрген, несомненно, является одним из самых одаренных тренеров в мировом футболе, и самоотверженность и страсть, которые Юрген привносит в эту роль, вдохновляют любого, кто стремится к карьере футбольного тренера.

Множество трофеев, которые он уже выиграл за свою карьеру, включая Лигу чемпионов и Премьер-лигу в последние сезоны с «Ливерпулем», подтверждают его статус среди футбольной элиты», – сказал бывший главный тренер « ».