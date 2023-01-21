Фергюсон поздравил Клоппа с достижением отметки в 1000 матчей: «Юрген – один из самых одаренных тренеров в мире. Множество трофеев подтверждают его статус»
Алекс Фергюсон поздравил Юргена Клоппа с достижением отметки в 1000 матчей в качестве тренера.
Матч «Ливерпуля» против «Челси» в 21-м туре АПЛ станет юбилейным для немецкого специалиста. Во главе «Ливерпуля» он провел 410 матчей, в дортмундской «Боруссии» – 319, а в «Майнце» – 270.
«Я рад приветствовать Юргена Клоппа в клубе 1000. Юрген, несомненно, является одним из самых одаренных тренеров в мировом футболе, и самоотверженность и страсть, которые Юрген привносит в эту роль, вдохновляют любого, кто стремится к карьере футбольного тренера.
Множество трофеев, которые он уже выиграл за свою карьеру, включая Лигу чемпионов и Премьер-лигу в последние сезоны с «Ливерпулем», подтверждают его статус среди футбольной элиты», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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