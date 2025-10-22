Моуринью о 0:3 от «Ньюкасла»: «Результат 1-го тайма был крайне несправедливым – «Бенфика» должна была вести или хотя бы играть вничью. После 2-го гола команда сломалась физически и морально»

Жозе Моуринью высказался о поражении «Бенфики» от «Ньюкасла».

Португальский клуб проиграл матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3.

«В первом тайме нам не хватало забитых мячей. Первый тайм был равным, но у нас было больше моментов, чем у соперника. У нас было четыре возможности для взятия ворот; сложно создать так много и не забить.

После первого тайма, я бы сказал, результат был не просто несправедливым, а крайне несправедливым, потому что мы должны были выигрывать или хотя бы играть вничью. Начало второго тайма было похожим, но второй гол полностью изменил ход игры. Такие голы нельзя пропускать. Мы разыгрывали стандарт, заняли правильные позиции, но после потери мяча мы потеряли позиции и скорость.

После второго гола настрой команды пошатнулся, и проявилась огромная разница, о которой мы и так знали. У них было четыре очень быстрых вингера, двое на поле и двое на скамейке запасных. Я прекрасно понимал, что в последние 30 минут их двигатели будут мощнее, чем у нас. Если бы мы были впереди или, по крайней мере, счет был бы равным в тот период, мы могли бы сгладить и несколько скрыть эти недостатки и разницу в темпе и скорости.

Проигрывая со счетом 0:2, команда хотела играть, но потом она сломались физически и морально, и нам стало тяжело. В первом тайме нам не было тяжело; тяжело нам было в течение последних 15-20 минут», – сказал главный тренер «Бенфики».