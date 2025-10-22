Энрике о 7:2 с «Байером»: «Играть на выезде всегда сложно, но «ПСЖ» сделал то, что делает обычно. У нас были очень хорошие моменты, мы заслужили победу»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги игры с «Байером».

Парижский клуб одержал победу со счетом 7:2 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Ощущения очень позитивные, потому что я думаю, что мы играли очень хорошо. У нас были очень хорошие моменты, и я думаю, что мы заслужили победу. С удалениями игроков ситуация стала немного странной, десять на десять – это совсем другой матч, но я думаю, что мы заслужили победу.

Я думаю, что играть на выезде всегда сложно из-за атмосферы, из-за многих вещей, которые ты не можешь контролировать, но я думаю, что мы сделали то, что делаем обычно – очевидно, что мы гордимся этой командой», – сказал Энрике .