Ди Лоренцо о 2:6 от ПСВ: «Кошмарный вечер. «Наполи» выглядит хрупким, любой может создать нам проблемы. Мы потеряли баланс, нашу оборонительную ментальность»
Джованни Ди Лоренцо высказался о поражении от ПСВ (2:6) в Лиге чемпионов.
«Это был кошмарный вечер. Нам нужно остановиться, задуматься и проанализировать, что произошло. Сейчас мы чувствуем себя хрупкими – полной противоположностью прошлому сезону, когда были очень надежными.
Да, мы действительно пробуем новые идеи в атаке, но пропускаем голы, которые просто нельзя пропускать. Мы потеряли наш баланс – то желание не пропускать, нашу оборонительную ментальность. Всем нам нужно задуматься.
В данный момент кажется, что соперник может создать на проблемы в любой момент. Это нужно срочно изменить», – сказал защитник «Наполи» в интервью Sky.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости