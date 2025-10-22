Ди Лоренцо о 2:6 от ПСВ: «Кошмарный вечер. «Наполи» выглядит хрупким, любой может создать нам проблемы. Мы потеряли баланс, нашу оборонительную ментальность»

Джованни Ди Лоренцо высказался о поражении от ПСВ (2:6) в Лиге чемпионов.

«Это был кошмарный вечер. Нам нужно остановиться, задуматься и проанализировать, что произошло. Сейчас мы чувствуем себя хрупкими – полной противоположностью прошлому сезону, когда были очень надежными.

Да, мы действительно пробуем новые идеи в атаке, но пропускаем голы, которые просто нельзя пропускать. Мы потеряли наш баланс – то желание не пропускать, нашу оборонительную ментальность. Всем нам нужно задуматься.

В данный момент кажется, что соперник может создать на проблемы в любой момент. Это нужно срочно изменить», – сказал защитник «Наполи » в интервью Sky.