Дембеле считает, что Мбаппе заслуживает «Золотой мяч»: «Однажды он его выиграет, надеюсь. Он только и делает что забивает»
Усман Дембеле высказался о шансах Килиана Мбаппе на «Золотой мяч».
– Заслуживает ли Мбаппе «Золотой мяч»?
– Заслуживает, учитывая, какая у него карьера. Он очень хорошо начал сезон – только и делает, что забивает. Он мой друг, и я надеюсь, что он будет продолжать в том же духе.
Надеюсь, однажды он выиграет «Золотой мяч», – сказал форвард «ПСЖ».
Мбаппе выступает за мадридский «Реал», который в среду примет «Ювентус» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости