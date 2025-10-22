Дембеле считает, что Мбаппе заслуживает «Золотой мяч»: «Однажды он его выиграет, надеюсь. Он только и делает что забивает»

Усман Дембеле высказался о шансах Килиана Мбаппе на «Золотой мяч».

– Заслуживает ли Мбаппе «Золотой мяч»?

– Заслуживает, учитывая, какая у него карьера. Он очень хорошо начал сезон – только и делает, что забивает. Он мой друг, и я надеюсь, что он будет продолжать в том же духе.

Надеюсь, однажды он выиграет «Золотой мяч», – сказал форвард «ПСЖ ».

Мбаппе выступает за мадридский «Реал », который в среду примет «Ювентус» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.