У «Ман Сити» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах

«Манчестер Сити» одержал третью сухую победу подряд.

Команда Пепа Гвардиолы победила «Вильярреал» (2:0) в Лиге чемпионов. Ранее в АПЛ были обыграны» Эвертон» (2:0) и «Брентфорд» (1:0).

Осенью «горожане» провели 9 матчей во всех турнирах и одержали 7 побед с общим счетом 17:1, а также сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Монако» (2:2).

26 октября «Манчестер Сити» встретится с «Астон Виллой» в чемпионате.