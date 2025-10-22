Симеоне о 0:4 с «Арсеналом»: «До 58-й минуты «Атлетико» выглядел хорошо. Гол со стандарта перевернул игру, нас обыграла команда, которая была лучше»
Диего Симеоне высказался о разгроме от «Арсенала» (0:4) в ЛЧ.
«Они забили три гола подряд, в тот отрезок «Арсенал» был сильнее. Гол со стандарта перевернул игру в их пользу. До 58-й минуты мы выглядели хорошо. Нас обыграла команда, которая сегодня была лучше.
Были небольшие детали, которые могли склонить матч в нашу пользу. Но соперник очень требовательный – и в атаке, и в обороне. До 60-й минуты мы держались достойно, а после они явно заслуживали победы.
Они специалисты по стандартам, очень хорошо работают в этом аспекте», – сказал главный тренер «Атлетико».
