Месси о словах ван Гала перед Аргентиной на ЧМ: «Это напоминает ситуацию с Левандовским. Напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперника. Я так не делаю»
Лионель Месси объяснил, почему ему не понравилось поведение Луи ван Гала на ЧМ.
Перед четвертьфиналом чемпионата мира с Аргентиной тогдашний тренер сборной Нидерландов ван Гал заявил: «Наши планы я вам не раскрою – это было бы глупо. Но несложно ответить на вопрос, как остановить Месси: надо закрыть линии пасов. Не думаю, что это будет так уж сложно. Да, Месси – самый креативный их игрок, но без мяча он не так активен – и в этом наш шанс».
После финального свистка Месси встал неподалеку от ван Гала и приложил ладони к ушам. По сообщениям журналистов, Лео спросил у тренера Нидерландов: «Ну что, остановил меня?»
«Это было похоже на то, что случилось с Левандовским. Меня напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперников. Я никогда не был таким. На поле может произойти миллион вещей, и это останется там.
Перед матчами я никогда не накалял обстановку и не проявлял неуважение. Мне не нравится, когда так поступают со мной. Думаю, ван Гал сделал это немного специально, вратарь тоже высказался. Мне не нравятся такие вещи», – сказал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».
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Что тут такого прям оскорбительного в словах ван Галя, чтобы после матча подойти к нему и снизу вверх показывать свое ухо?
про уважение вообще молчу
Абсолютно неадекватная реакция, Ван Гал ничего такого не сказал.
Ван Гал на колени должен был встать перед ним и заставить команду на матч не выходить, преклоняясь перед величием Месси что-ли?
Хорошо что после победы ЧМ скидывает маску больше и больше)) ведь до этого Инфантино и Ко могли б пересмотреть отношению к любимчику
В сборной Аргентине есть только три достойных человека, грязи от них не видел никогда - это Альварес, Мартинес и тренер Скалони, и все.
Выиграл ЧМ благодаря судьям и что-то говорит про уважение?
Человек который кинул Барсу ради денег говорит про уважение?
Человек который кинул родного батю в суде, говорит про уважение?
🤦🏻♂️
Которого ван галл почти сгнобил в барсе
Даже свой ДР наверно так не празднуете как эту дату
Здесь же, по факту, Месси чушь выдал, и про лицемерие верно говорят. Он оправдывает наезд на ЛВГ, хотя тот просто сказал, что нейтрализует соперника
Видимо, как испанцы надо было говорить "хотим титул для Месси", вот и оскорбился Лео