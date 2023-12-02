Месси о словах ван Гала перед Аргентиной на ЧМ: «Это напоминает ситуацию с Левандовским. Напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперника. Я так не делаю»

Теги сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Роберт Левандовски ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси объяснил, почему ему не понравилось поведение Луи ван Гала на ЧМ.

Перед четвертьфиналом чемпионата мира с Аргентиной тогдашний тренер сборной Нидерландов ван Гал заявил: «Наши планы я вам не раскрою – это было бы глупо. Но несложно ответить на вопрос, как остановить Месси: надо закрыть линии пасов. Не думаю, что это будет так уж сложно. Да, Месси – самый креативный их игрок, но без мяча он не так активен – и в этом наш шанс».

После финального свистка Месси встал неподалеку от ван Гала и приложил ладони к ушам. По сообщениям журналистов, Лео спросил у тренера Нидерландов: «Ну что, остановил меня?»

«Это было похоже на то, что случилось с Левандовским. Меня напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперников. Я никогда не был таким. На поле может произойти миллион вещей, и это останется там.

Перед матчами я никогда не накалял обстановку и не проявлял неуважение. Мне не нравится, когда так поступают со мной. Думаю, ван Гал сделал это немного специально, вратарь тоже высказался. Мне не нравятся такие вещи», – сказал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».

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113 комментариев
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"Как остановить Месси: надо закрыть линии пасов. Не думаю, что это будет так уж сложно. Да, Месси – самый креативный их игрок, но без мяча он не так активен – и в этом наш шанс».
Что тут такого прям оскорбительного в словах ван Галя, чтобы после матча подойти к нему и снизу вверх показывать свое ухо?
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Аргентина болтает на поле и весь год после)))
про уважение вообще молчу
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Ответ Раиль Хафизов
"Как остановить Месси: надо закрыть линии пасов. Не думаю, что это будет так уж сложно. Да, Месси – самый креативный их игрок, но без мяча он не так активен – и в этом наш шанс». Что тут такого прям оскорбительного в словах ван Галя, чтобы после матча подойти к нему и снизу вверх показывать свое ухо?
ну как что? он не восхитился его божественным пешеходством. А это непростительно. Вот прибегут сюда ригоберка и игорек и покажут как надо подлизывать.
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Жесть, ну Месси и обиженка
Абсолютно неадекватная реакция, Ван Гал ничего такого не сказал.

Ван Гал на колени должен был встать перед ним и заставить команду на матч не выходить, преклоняясь перед величием Месси что-ли?
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Поэтому я болтаю после, добивал лионель
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Ответ Vovker
Жесть, ну Месси и обиженка Абсолютно неадекватная реакция, Ван Гал ничего такого не сказал. Ван Гал на колени должен был встать перед ним и заставить команду на матч не выходить, преклоняясь перед величием Месси что-ли?
когда человеку десять лет подряд твердят, что он бог, инопланетян и лучший в истории, он начинает себя так вести.
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Конечно, зачем делать так самому когда для этих целей есть ручные Ди Мария и Агуэро? :)
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что ж он не остановил мартинеса, когда тот напялил маску мбаппе на праздновании, а рядом смеялся? уважает он.
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Месси: Я просто душу человека. Говорю что Левандоски заслужил золотой мяч, но не голосую за него.
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Ответ Vovker
Жесть, ну Месси и обиженка Абсолютно неадекватная реакция, Ван Гал ничего такого не сказал. Ван Гал на колени должен был встать перед ним и заставить команду на матч не выходить, преклоняясь перед величием Месси что-ли?
Месси всегда был обиженкой, вся эта желчь теперь выходит наружу.Как человек гнилой, мессибои ещё над Роном насмехались.Рон божий одуванчик по сравнению с гномом-лицемером.
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Ответ Today I feel Qatari
Конечно, зачем делать так самому когда для этих целей есть ручные Ди Мария и Агуэро? :)
И подсос де Пауль 😂
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С двумя сериями пенальти и кучей липовых 11м выиграл ЧМ с благосклонными судьями и уже год не может заткнуться. Не было же такого у Мюллера или Гризманна, которые уверенно и без помощи выигрывали ЧМ
+62
-15
+47
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А кто пинал в раздевалке футболку соперника? Футболист он великий, человек гнилой.
+61
-19
+42
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Мерзкая сб аргентины
+42
-8
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Все остается на поле, именно поэтому я назвал Вегорста придурком после матча и не захотел его слушать
+37
-7
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Ответ Раиль Хафизов
"Как остановить Месси: надо закрыть линии пасов. Не думаю, что это будет так уж сложно. Да, Месси – самый креативный их игрок, но без мяча он не так активен – и в этом наш шанс». Что тут такого прям оскорбительного в словах ван Галя, чтобы после матча подойти к нему и снизу вверх показывать свое ухо?
месси оказался озлобленным лицемером, как и его ручные месибои, от которых одна вонь
+41
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Ответ pavel 324
А кто пинал в раздевалке футболку соперника? Футболист он великий, человек гнилой.
С гнильцой, как и месибои все, собственно таких и в сборной пол состава было
+37
-8
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забавно от него слышать про уважение к сопернику
+43
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Жаль их тогда Нидерланды не хлопнули.
+33
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Что такого грубого сказал ЛВГ??
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Ответ GuruFutbola
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так в чем Ван Гал не прав был? он знает, как это сделать, другое дело, что у игроков на поле это не очень получилось. к чему это позерство?
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всё думали, что самый неадекватный у аргов Паредес или Мартинес, а на деле маленький и скромный герой, который делает всё исподтишка, а с него и берут пример его партнёры.
+26
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Все же он тот еще лицемер
Хорошо что после победы ЧМ скидывает маску больше и больше)) ведь до этого Инфантино и Ко могли б пересмотреть отношению к любимчику
+29
-12
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когда Ромеро ломает соперников постоянно, Мартинес держится за свой половой орган, Паредес выбивает мяч специально со всей силой на скамейку соперников, судья каждый матч левые пенальти дает - это Месси не напрягает интересно?

В сборной Аргентине есть только три достойных человека, грязи от них не видел никогда - это Альварес, Мартинес и тренер Скалони, и все.
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Ответ zzzeeerrrooo
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в какой стране мира боднуть головой и схватить за горло признак уважения?
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боже, какой нытик оказался. заплачь еще 🤦‍♂️ ну наказал ты голландцев на поле, ну и молодец - счет на табло, как говорится. нет, щаз начнет обиды за всю карьеру вспоминать. ждем интервью, где он расскажет, как Сампаули унижал и не уважал нашего Лео, поэтому ему пришлось затеять бунт в сборной, прямо во время ЧМ18
+29
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У всей сборной после ЧМ походу чердак поплыл и пока не планирует останавливаться.
+20
-7
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По-моему, ван Гал ответил журналисту вполне стандартно и без всяких оскорблений в сторону Лео. Пусть он лучше пересмотрит финальную игру и скажет спасибо судьям...
+17
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Мангал ещё не знал,что шейхи аутисту все купили
+17
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Ответ Proper Chels
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подбегали, гавкали. а какая может быть реакция на подлянки неполноценных паредесов, молин, акунь?
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«Перед игрой надо не болтать, а решать вопросики с арбитрами, так нас учили в Ла Масии» - сказал Месси
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Ответ VictorVallecano
Аргентинцы воняют так сильно, как будто бы они не выиграли ЧМ. Откуда у них такие комплексы?
Осознают, что если бы не помощь из вне, то и не выиграли бы)
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а ведь его многие считали адекватным, а представьте какой фонтан откроется после завершения карьеры, там возможно и царь адекватным покажется....
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Никогда не забуду судейство в овертайме…
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Месси как был лицемером, таким и остался!!!

Выиграл ЧМ благодаря судьям и что-то говорит про уважение?

Человек который кинул Барсу ради денег говорит про уважение?
Человек который кинул родного батю в суде, говорит про уважение?

🤦🏻‍♂️
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Не Лео и Аргентине говорить об уважении соперника)
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Кто уволил составителя речей месси? Не позволяйте этому маленькому пациенту говорить то, что хочет. Все больше и больше создает образ неадеквата, который дошел до нынешних дней только потому, что ему давали заучивать подготовленную правильную речь. А сейчас пациент пошел в разнос и уже неконтролируем.
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Аргентинцы воняют так сильно, как будто бы они не выиграли ЧМ. Откуда у них такие комплексы?
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Если всё было так, тогда странно. Ничего криминального в словах Ван Гала нет
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Ответ Раиль Хафизов
"Как остановить Месси: надо закрыть линии пасов. Не думаю, что это будет так уж сложно. Да, Месси – самый креативный их игрок, но без мяча он не так активен – и в этом наш шанс». Что тут такого прям оскорбительного в словах ван Галя, чтобы после матча подойти к нему и снизу вверх показывать свое ухо?
Это отсылка к Хуану рикельме
Которого ван галл почти сгнобил в барсе
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"Я так не делаю" и только что сделал "так"))))
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А что собственно произошло , он всю жизнь был зависимым, закомплексованным игроком и человеком , мне кажется Ибрагимович четко характеризует его в эпоху Барсы .
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ну конечно, у хейтерни эти пенальти чистые. А те, что дали Аргентине, левые.
Какие из 7ми ?
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месси 🤣 ГН🤣 человек он обижается на всех если кто то правду скажет но он любит если его будут хвалить и боготворить
+8
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Я было подумал что Ван Гал сказал что то на самом деле плохое ,теперь понятно почему он был удивлен агрессией Лео. То есть он обязан был выбросить белый флаг и признать величие аргентинца.
+11
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Ответ Vinnipukh Vinni
За два пенальти для Мбаппе?
Да два чистых пенальти
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Ответ Domian
Комментарий удален модератором
Если 18.12 и принесло что-то с корнем "боль", так только БОЛЬную голову таким фанатикам как вы и остальные персофаны))
Даже свой ДР наверно так не празднуете как эту дату

Здесь же, по факту, Месси чушь выдал, и про лицемерие верно говорят. Он оправдывает наезд на ЛВГ, хотя тот просто сказал, что нейтрализует соперника
Видимо, как испанцы надо было говорить "хотим титул для Месси", вот и оскорбился Лео
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Ты не такой! мы знаем, ты просто берешь ложку в рот и молчишь.
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Так же Месси вне поля « что уставился придурок?»
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Похоже на то. Месси уже давно привык, что каждый соперник к нему всегда готовится по особому. Такие слова, как у Ван Гала в тексте новости, наверное, каждый тренер говорил перед игрой с Месси
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