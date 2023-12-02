Месси о словах ван Гала перед Аргентиной на ЧМ: «Это напоминает ситуацию с Левандовским. Напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперника. Я так не делаю»

Лионель Месси объяснил, почему ему не понравилось поведение Луи ван Гала на ЧМ.

Перед четвертьфиналом чемпионата мира с тогдашний тренер сборной Нидерландов ван Гал заявил: «Наши планы я вам не раскрою – это было бы глупо. Но несложно ответить на вопрос, как остановить : надо закрыть линии пасов. Не думаю, что это будет так уж сложно. Да, Месси – самый креативный их игрок, но без мяча он не так активен – и в этом наш шанс».

После финального свистка Месси встал неподалеку от ван и приложил ладони к ушам. По сообщениям журналистов, Лео спросил у тренера Нидерландов: «Ну что, остановил меня?»

«Это было похоже на то, что случилось с Левандовским. Меня напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперников. Я никогда не был таким. На поле может произойти миллион вещей, и это останется там.

Перед матчами я никогда не накалял обстановку и не проявлял неуважение. Мне не нравится, когда так поступают со мной. Думаю, ван Гал сделал это немного специально, вратарь тоже высказался. Мне не нравятся такие вещи», – сказал форвард сборной Аргентины и « ».

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