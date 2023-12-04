Тикнизян считает, что футболисты должны играть в непогоду: «Мы получаем огромные деньги и должны выполнять обязанности с максимальной самоотдачей»
Наир Тикнизян высказался о матчах в неблагоприятных погодных условиях.
Сегодня «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:1) на своем поле в матче 17-го тура Мир РПЛ. Начало матча было перенесено на полчаса из-за сильного снегопада в Москве.
«Должны ли футболисты играть в непогоду? А почему нет? Мы получаем огромные деньги и обязаны выполнять свои обязанности – делать это искренне и с максимальной самоотдачей.
Людям на трибунах сегодня, думаю, было не очень комфортно в такую погоду, но их поддержка ощущалась, спасибо им огромное», – сказал защитник «Локомотива».
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(Федор Михайлович Достоевский). Вот оно какое в неблагоприятных погодных условиях.
Надо в таком случае зрителей на стадионе и опрашивать. Придумать какое-то приложение. Пусть от фанайди будет хоть какая-то польза, коль уж придумали как символ прогресса и отменять не собираются.
Это можно даже изюминкой нашего чемпионата назвать, климатические особенности, расстояния..
Конечно по возможности логично играть в южных городах, но если не вышло, то все должны быть готовы к такому повороту и спокойно играть
Мне кажется, такие очевидные вещи говорят, когда хотят публике понравиться.
Я считаю, матчи на таком снегу нужно переносить !