Тикнизян считает, что футболисты должны играть в непогоду: «Мы получаем огромные деньги и должны выполнять обязанности с максимальной самоотдачей»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия календарь Наир Тикнизян ТАСС Футбол

Наир Тикнизян высказался о матчах в неблагоприятных погодных условиях.

Сегодня «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:1) на своем поле в матче 17-го тура Мир РПЛ. Начало матча было перенесено на полчаса из-за сильного снегопада в Москве.

«Должны ли футболисты играть в непогоду? А почему нет? Мы получаем огромные деньги и обязаны выполнять свои обязанности – делать это искренне и с максимальной самоотдачей.

Людям на трибунах сегодня, думаю, было не очень комфортно в такую погоду, но их поддержка ощущалась, спасибо им огромное», – сказал защитник «Локомотива».

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22 комментария
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Звучит популистски, но правда абсолютная. Шахтёры, врачи и еще сто пятьсот профессионалов, каждый день работают при любых условиях за процент от зарплат футболистов.
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Адекватное мнение. С той лишь оговоркой - разве это хороший красивый футбол в такую погоду? В федерации не думают ни о футболистах, ни о зрителях
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Ответ Tpy6kaMerlina
Звучит популистски, но правда абсолютная. Шахтёры, врачи и еще сто пятьсот профессионалов, каждый день работают при любых условиях за процент от зарплат футболистов.
Шахтером может стать если не каждый, то очень большой процент от всей популяции. В то же время стать футболистом, регулярно выступающим хотя бы на уровне ФНЛ – единицы. А получают в ФНЛ очень средние деньги. Уверен, что те же шахтеры со своими надбавками получают точно не меньше
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Адекватно же
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А про зрителей кто думает? Про их безопасность, как они будут добираться до стадиона?
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Ответ правильный. Но решение о проведении должны принимать не игроки. И для всех было бы разумнее такие матчи не проводить.
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Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием.
(Федор Михайлович Достоевский). Вот оно какое в неблагоприятных погодных условиях.
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думаю нормальная погода, да снегопад сильный, но работники стадиона хорошо справились... помню мы мелкими при такой погоде спокойно в сугробах играли, поддевая какое нибудь термо белье... температура нормальная, я понимаю, если бы минус 20 допустим было... 🤔 просто окей, а летом жара или дожди, давайте тоже тогда отменять 🤷‍♂️ идеальной погоды никогда не будет... 🧐
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Ответ Трент Резнор
Тут вопрос больше к составителям календаря. Снег в декабре для них всегда шок.
273838 комментарий, снег не шок не для кого ну такой снегопад невозможно предугадать, в Москве в начале декабря давно не было столько снега
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Ответ JENNINGS
А про зрителей кто думает? Про их безопасность, как они будут добираться до стадиона?
Так решение о проведении матча судья принимает непосредственно перед игрой, когда зрители уже на стадионе или на подходе. Каково им возвращаться по домам? Зная, что на следующий день, в будни, не все уже смогут приехать. А кто-то так вообще из другого города.
Надо в таком случае зрителей на стадионе и опрашивать. Придумать какое-то приложение. Пусть от фанайди будет хоть какая-то польза, коль уж придумали как символ прогресса и отменять не собираются.
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Ответ sega megabitovich
думаю нормальная погода, да снегопад сильный, но работники стадиона хорошо справились... помню мы мелкими при такой погоде спокойно в сугробах играли, поддевая какое нибудь термо белье... температура нормальная, я понимаю, если бы минус 20 допустим было... 🤔 просто окей, а летом жара или дожди, давайте тоже тогда отменять 🤷‍♂️ идеальной погоды никогда не будет... 🧐
Четко написал. Главное нет мороза, как бывало в Самаре, в Перми.
Это можно даже изюминкой нашего чемпионата назвать, климатические особенности, расстояния..
Конечно по возможности логично играть в южных городах, но если не вышло, то все должны быть готовы к такому повороту и спокойно играть
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Ответ Святослав Федорович
Адекватное мнение. С той лишь оговоркой - разве это хороший красивый футбол в такую погоду? В федерации не думают ни о футболистах, ни о зрителях
красивый футбол у нас?)
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Ответ JENNINGS
А про зрителей кто думает? Про их безопасность, как они будут добираться до стадиона?
спасение замерзающих дело рук самих замерзающих... в данном случае
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Ответ Burak Orel
Врачи спасают жизни, а футбол смотрим мы ради зрелища, а зрелище в снег - ты серьезно? Кому это интересно, отвратительная игра (как раз таки ты и популист)
как раз в снег и есть зрелище. реально прикольно было смотреть. и вообще в США есть в НХЛ зимняя классика, а у нас в РФПЛ надо сделать зимнюю классику.
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Ответ Burak Orel
Врачи спасают жизни, а футбол смотрим мы ради зрелища, а зрелище в снег - ты серьезно? Кому это интересно, отвратительная игра (как раз таки ты и популист)
А мне понравился матч ЦСКА Ростов, очень даже смотрибельно было, с русским колоритом
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Ответ Ganibale
273838 комментарий, снег не шок не для кого ну такой снегопад невозможно предугадать, в Москве в начале декабря давно не было столько снега
побит рекорд 70-ти летней давности.
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Попахивает популизмом.
Мне кажется, такие очевидные вещи говорят, когда хотят публике понравиться.

Я считаю, матчи на таком снегу нужно переносить !
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Тут вопрос больше к составителям календаря. Снег в декабре для них всегда шок.
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