Тикнизян считает, что футболисты должны играть в непогоду: «Мы получаем огромные деньги и должны выполнять обязанности с максимальной самоотдачей»

Наир Тикнизян высказался о матчах в неблагоприятных погодных условиях.

Сегодня «Локомотив» обыграл « » (3:1) на своем поле в матче 17-го тура Мир РПЛ. Начало матча было перенесено на полчаса из-за сильного снегопада в Москве.

«Должны ли футболисты играть в непогоду? А почему нет? Мы получаем огромные деньги и обязаны выполнять свои обязанности – делать это искренне и с максимальной самоотдачей.

Людям на трибунах сегодня, думаю, было не очень комфортно в такую погоду, но их поддержка ощущалась, спасибо им огромное», – сказал защитник « ».

Перекидывание ответственности за снежные матчи – зло. Нужно менять регламент

Черданцев сообщил о возможном переносе 18-го тура на весну целиком или частично: «РПЛ будет обзванивать клубы в понедельник»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!