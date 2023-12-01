Тикнизян о Пиняеве: «От 19-летнего ждут игры как от 30-летнего, спрос с него очень большой. Он задал такую высокую планку»

Наир Тикнизян высказался о хавбеке «Локомотива» Сергее Пиняеве.

– Сейчас у , которого называют главной звездочкой России, намечается небольшой спад. Как команда его поддерживает и помогает?

– Не скажу, что есть определенный спад у Пиняева. Он достаточно молодой футболист, при таком возрасте свойственна нестабильность. Все осталось при нем: скорость, дриблинг и правая нога. Где-то с точки зрения психологии на него давление со стороны наших любимых СМИ тоже играет свою роль.

От 19-летнего Сережи ждут игры как от 30-летнего, спрос с него очень большой. Но отчасти здесь есть и его вина, он задал такую высокую планку. Нестабильность свойственна для молодых футболистов. Ему надо забить, почувствовать уверенность в себе, и он начнет показывать тот футбол, который от него ждут, – сказал защитник « ».