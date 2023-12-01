Тикнизян о Пиняеве: «От 19-летнего ждут игры как от 30-летнего, спрос с него очень большой. Он задал такую высокую планку»
Наир Тикнизян высказался о хавбеке «Локомотива» Сергее Пиняеве.
– Сейчас у Пиняева, которого называют главной звездочкой России, намечается небольшой спад. Как команда его поддерживает и помогает?
– Не скажу, что есть определенный спад у Пиняева. Он достаточно молодой футболист, при таком возрасте свойственна нестабильность. Все осталось при нем: скорость, дриблинг и правая нога. Где-то с точки зрения психологии на него давление со стороны наших любимых СМИ тоже играет свою роль.
От 19-летнего Сережи ждут игры как от 30-летнего, спрос с него очень большой. Но отчасти здесь есть и его вина, он задал такую высокую планку. Нестабильность свойственна для молодых футболистов. Ему надо забить, почувствовать уверенность в себе, и он начнет показывать тот футбол, который от него ждут, – сказал защитник «Локомотива».
Просто мы-то на него надеялись, как на потенциального топа. Думали, у нас растет свой Эден Азар.
Такие игроки уже в 19-20 лет приобретают стабильность и показывают высокий уровень.
Ну что же... жаль.