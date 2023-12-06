Тикнизян об отъезде из РПЛ: «В топ-лигах Европы уровень выше, будем честны – плюс еврокубки. Нужно уезжать, это шаг вперед для любого игрока»

Наир Тикнизян считает переход в зарубежные клубы прогрессом для игроков из РПЛ.

– Согласен с тем, что при возможности российским футболистам нужно уезжать в Европу?

– Нужно уезжать не потому, что здесь как-то плохо или что-то подобное, а потому, что переход в европейский клуб – это действительно шаг вперед для любого футболиста.

Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в , плюс там есть еврокубки. И когда я говорю о том, что нужно уезжать, то подразумеваю под этим только самое положительное, – сказал защитник « ».

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