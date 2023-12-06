Тикнизян об отъезде из РПЛ: «В топ-лигах Европы уровень выше, будем честны – плюс еврокубки. Нужно уезжать, это шаг вперед для любого игрока»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян считает переход в зарубежные клубы прогрессом для игроков из РПЛ.

– Согласен с тем, что при возможности российским футболистам нужно уезжать в Европу? 

– Нужно уезжать не потому, что здесь как-то плохо или что-то подобное, а потому, что переход в европейский клуб – это действительно шаг вперед для любого футболиста.

Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ, плюс там есть еврокубки. И когда я говорю о том, что нужно уезжать, то подразумеваю под этим только самое положительное, – сказал защитник «Локомотива».

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24 комментария
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Ответ Плевал я
Все твердят, нужно уезжать. А кого зовут то в Европу?
если желание есть, то находят место - есть примеры Кузяева, Смолова, Кержакова, Погребняка, Булыкина, да и ряда других.
Мне кажется, там не обязательно надо, чтоб прям звали тебя, достаточно CV порассылать через агента, кому-нибудь да приглянешься позицию проблемную закрыть за умеренную зарплату и цену трансфера
+16
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+15
Ответ Alex Rhea
если желание есть, то находят место - есть примеры Кузяева, Смолова, Кержакова, Погребняка, Булыкина, да и ряда других. Мне кажется, там не обязательно надо, чтоб прям звали тебя, достаточно CV порассылать через агента, кому-нибудь да приглянешься позицию проблемную закрыть за умеренную зарплату и цену трансфера
вот это перечисление, как от Кузяева дошел до Булыкина, странно, что не дошел до Колыванова, Мостового, Карпина и тд, как будто одни и те же времена, эпохи, уровень футбола и прочее
+11
-1
+10
Все твердят, нужно уезжать. А кого зовут то в Европу?
+13
-4
+9
Наир давай вперёд!
Покажи класс хотя бы на уровне Чемпионшипа.
+2
-1
+1
Шаг вперëд сделал только Головин, остальные сделали шаг только до скамейки, где благополучно и прочно присели.
+4
-3
+1
Ответ Michael Boldyrev
Ну, Головин хоть и не сидел, но сильно не сразу заиграл. По сути, только на 5 год вышел на тот уровень, что есть сейчас... а так тот же Миранчук в Торино сезон проводил +/- так же. Короче, из топ-лиг, пожалуй, только у Кокорина не вышло. В лигах же ниже уровнем даже на наш скромный по численности легионерский десант наберется с десяток игроков постоянно играющих в своих клубах.
У Головина уже сезоне 20-21 занимал 1-2 место в команде по оценкам хускоред.
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Кому ты нужен, Ромашкин?
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Ответ Назар Игорь
Шаг вперëд сделал только Головин, остальные сделали шаг только до скамейки, где благополучно и прочно присели.
Ну, Головин хоть и не сидел, но сильно не сразу заиграл. По сути, только на 5 год вышел на тот уровень, что есть сейчас... а так тот же Миранчук в Торино сезон проводил +/- так же.
Короче, из топ-лиг, пожалуй, только у Кокорина не вышло. В лигах же ниже уровнем даже на наш скромный по численности легионерский десант наберется с десяток игроков постоянно играющих в своих клубах.
+2
-1
+1
Стояли на краю пропасти, но всё же смогли сделать шаг вперёд.
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Ответ Назар Игорь
Шаг вперëд сделал только Головин, остальные сделали шаг только до скамейки, где благополучно и прочно присели.
Комличенко мог бы попытаться, но вместо того, чтобы дальше в Чехии пылить, вернулся за длинным рублем в Россию.
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Ответ Плевал я
Турция такое себе. Ну а кого зовут в топ чемпионаты в середняки? Я вот про что.
Ну вот Головин играет, Миранчук, Захарян, Кузяев. Думаю, ещё несколько человек вполне могут уехать прям щас.
Турецкий чемпионат сейчас на подъёме, кстати, по коэффициентам УЕФА этот и прошлый сезон они на уровне Франции и Голландии.
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Ответ Proline
Из Чехии да, вряд ли. Но есть Турция, Греция, середняки во Франции, Италии или Испании...
Турция такое себе. Ну а кого зовут в топ чемпионаты в середняки? Я вот про что.
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Ответ Плевал я
Ну из условного чемпионата Чехии вероятность ещё меньше. Имхо
Из Чехии да, вряд ли. Но есть Турция, Греция, середняки во Франции, Италии или Испании...
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Ответ Proline
Ну если сидеть по попе ровно и ждать приглашения от Реала или ПСЖ, считая остальное ниже своего достоинства - то и не позовут.
Ну из условного чемпионата Чехии вероятность ещё меньше. Имхо
0
0
0
Ответ Alex Rhea
если желание есть, то находят место - есть примеры Кузяева, Смолова, Кержакова, Погребняка, Булыкина, да и ряда других. Мне кажется, там не обязательно надо, чтоб прям звали тебя, достаточно CV порассылать через агента, кому-нибудь да приглянешься позицию проблемную закрыть за умеренную зарплату и цену трансфера
Я про сегодня, а не про 15 - 20 лет назад. Как будто у нас по 10 - 20 человек в год зовут, а они не хотят. За последние годы уехали лучшие, можно сказать, на своих позициях в сборной. Захарян, Кузяев, Головин и миранчук. Других не звали или они не поехали?
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Ответ Плевал я
Все твердят, нужно уезжать. А кого зовут то в Европу?
Ну если сидеть по попе ровно и ждать приглашения от Реала или ПСЖ, считая остальное ниже своего достоинства - то и не позовут.
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Язык фактов)
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Да ладно!? но вот уезжают те, кто выстрелил в одном клубе и уехал в Европу. А вот ты Наир не выдержал конкуренцию в ЦСКА и перебежал в Локо. Лично тебе в Европе делать не чего.
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Захарян такой да да
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Вперёд! Бери пример с Головина.
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