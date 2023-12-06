Тикнизян об отъезде из РПЛ: «В топ-лигах Европы уровень выше, будем честны – плюс еврокубки. Нужно уезжать, это шаг вперед для любого игрока»
Наир Тикнизян считает переход в зарубежные клубы прогрессом для игроков из РПЛ.
– Согласен с тем, что при возможности российским футболистам нужно уезжать в Европу?
– Нужно уезжать не потому, что здесь как-то плохо или что-то подобное, а потому, что переход в европейский клуб – это действительно шаг вперед для любого футболиста.
Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ, плюс там есть еврокубки. И когда я говорю о том, что нужно уезжать, то подразумеваю под этим только самое положительное, – сказал защитник «Локомотива».
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Мне кажется, там не обязательно надо, чтоб прям звали тебя, достаточно CV порассылать через агента, кому-нибудь да приглянешься позицию проблемную закрыть за умеренную зарплату и цену трансфера
Покажи класс хотя бы на уровне Чемпионшипа.
Короче, из топ-лиг, пожалуй, только у Кокорина не вышло. В лигах же ниже уровнем даже на наш скромный по численности легионерский десант наберется с десяток игроков постоянно играющих в своих клубах.
Турецкий чемпионат сейчас на подъёме, кстати, по коэффициентам УЕФА этот и прошлый сезон они на уровне Франции и Голландии.