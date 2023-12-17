Николай Ларин: «В РПЛ 110 легионеров – зачем? Вряд ли они все топовые. Я всегда топлю за россиян. Надо, чтобы в лиге их было как можно больше»

Теги премьер-лига Россия лимит на легионеров Николай Ларин Футбол

Николай Ларин обеспокоен тем, что в РПЛ много легионеров.

– Как бы вы оценили первую часть сезона? Стал ли наш чемпионат более конкурентным?

– Если учитывать, что он стал чуть-чуть слабее, значит, РПЛ стала более конкурентной. В целом ничего плохого в этом не вижу.

Единственное, есть обеспокоенность, что в российском чемпионате играют 110 легионеров. Я не очень понимаю, зачем столько иностранцев в нынешних реалиях. Есть борьба за чемпионство, зачем такое количество легионеров нужно? Топовыми вряд ли можно назвать все 110 человек.

Понятно, что кто-то из них дешевле, чем русские футболисты, кто-то среднего уровня, но я всегда топлю за российских ребят. Надо, чтобы как можно больше отечественных игроков выступали в РПЛ. Лига конкурентоспособная, каждая команда может обыграть каждую. Вчера «Монако» проиграл «Лиону». Казалось бы, игра лидера, но в итоге «Монако» уступил.

– Не считаете, что у российских футболистов низкий уровень?

– Нет, ребята прогрессируют. Их прогресс не связан с легионерами. Много российских футболистов могут играть в Премьер-лиге, – сказал бывший директор «Чертаново».

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. В сентябре 2022 года его признали виновным в мошенничестве с документами на регистрацию футболистов и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

24 мая 2023 года Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина, сократил срок наказания до 2,5 лет и заменил приговор на условный.

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8 комментариев
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Ну и топи дальше за лимитчиков
Играть должны сильнейшие но патриотишкам не понять
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Ответ mopping 2009
кто это такой?
Человек, благодаря которому сейчас в РПЛ играют Пиняев, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Глушенков и многие другие молодые игроки.
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Ответ luu
Потому что они выше уровнем за те же или меньшие деньги, чем отечественная древесина, очевидно же.
Мампасси, Пердиньо, Раконянц вот кого сильнее в частности вот эти легионеры, которых Цорн приводил в Локо за 3-4 млн за каждого?
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Ответ mopping 2009
кто это такой?
Ворюга из бюджета. Чертановский торговец отечественным деревом.
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