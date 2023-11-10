Егор Титов: «Спартак» станет чемпионом, если «Зенит» потеряет всех иностранцев»
Егор Титов не верит в чемпионство «Спартака».
«Если «Зенит» потеряет всех иностранцев, «Спартак» станет чемпионом. К сожалению, выиграет «Зенит».
Конечно, я бы хотел, чтобы выиграл «Спартак», – сказал бывший капитан московского клуба.
Напомним, «Зенит» после 14 туров занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ. Петербургский клуб набрал 29 очков и отстает от «Краснодара» на два балла.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
- А если Спартак потеряет всех иностранцев?
- А нас то за що!?