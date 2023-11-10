Егор Титов: «Спартак» станет чемпионом, если «Зенит» потеряет всех иностранцев»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия лимит на легионеров Футбол

Егор Титов не верит в чемпионство «Спартака».

«Если «Зенит» потеряет всех иностранцев, «Спартак» станет чемпионом. К сожалению, выиграет «Зенит».

Конечно, я бы хотел, чтобы выиграл «Спартак», – сказал бывший капитан московского клуба.

Напомним, «Зенит» после 14 туров занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ. Петербургский клуб набрал 29 очков и отстает от «Краснодара» на два балла.

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64 комментария

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чипинкос из ступино
спартак станет чемпионом, если в рпл будет 1 команда
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Owen_the_Simple
- Спартак» станет чемпионом, если «Зенит» потеряет всех иностранцев
- А если Спартак потеряет всех иностранцев?
- А нас то за що!?
+60
-6
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pavlenko_15
Ответ чипинкос из ступино
спартак станет чемпионом, если в рпл будет 1 команда
Или три тура
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fil_spb
Ответ Владимир Дзяворук
В 1984 в Зените не было легионеров
В 1984 году Зенит был почти что советским Атлетиком Бильбао. 90% основы той команды были из Ленинграда и области. Уникальный случай для отечественного футбола.
+17
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Валера, уходи!!!
Чушь какая-то, как это поможет обыграть Урал, КС и Факел?
+15
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fil_spb
Ответ чипинкос из ступино
спартак станет чемпионом, если в рпл будет 1 команда
Не факт. Даже если в РПЛ будет одна команда, Спартак и там сумеет обнаружить заговор и сняться с чемпионата.
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Владимир Пушкарев
А также Краснодар) и все кто выше Спартака
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Архитектор Мендисабаль
Если Титов потеряет мельдоний, если бромантан утерян им тоже, то тот Титов размышлять не сможет, потому что устанет вскоре...
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Дмитрий9779
Ответ pavlenko_15
Или три тура
Но это не точно😁
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KOTOV71
Было уже," ..вот уйдет Малком..."
+9
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юра георгиевский
Титов не оригинален. Каждый год пишет одно и тоже. Егорка, тебе не надоело писать глупости, каждый год. Люди уже переживать начали за здоровье Титова.
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Owen_the_Simple
Ответ евГений
Думаю, особых проблем не будет, у Спартака куча сборников, в отличие от Зенита Сан Паулу
Куча - очень удачное слово.
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юра георгиевский
Ответ Owen_the_Simple
- Спартак» станет чемпионом, если «Зенит» потеряет всех иностранцев - А если Спартак потеряет всех иностранцев? - А нас то за що!?
Тогда наш спартачок ждёт долгожданный пер*див.
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lemming
Прием бромантана не проходит бесследно.
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Владимир Дзяворук
В 1984 в Зените не было легионеров
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БолельщикСоСтажем
Тополиный пух и в ноябре, удивительно
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юра георгиевский
Титов, успокойся , наш спартачок уже был в этом сезоне чемпионом, правда первые, три тура, с пер*дивными командами.
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Гоша Самарский
Спартак станет чемпионом если потерянные Зенитом иностранцы найдутся в Спартаке ... но это не точно .
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Faust Doc
Т.е. никогда?
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Rudenzik
Кроме Зенита,есть ещё половина команд РПЛ не слабее Спартака,с чего он взял,что они возьмут золото,могут спокойно в тройку не попасть
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xoms
Интересно, а кроме Спартака что нету других, сейчас вроде и Зенит не первый, да и после Зенита не Спартак, эх последствия применения лекарственных препаратов сказываются, а ведь умный был футболист.
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Owen_the_Simple
Ответ Пикачу82
Спартак станет чемпионом если из РФС уйдут все люди из Зенита
А что они делают? Обижают Спартак?
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Михаил Сафонов
А иностранцы в Спартаке останутся?
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Dooomer
А если Спартак потеряет всех легов?!
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Фан Рубина
А зачем Зениту терять всех иностранцев, чтобы чемпионом стал Спартак? Может, ещё и тренеришку бездарного из европки выписать, чтобы совсем наверняка?
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