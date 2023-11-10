Егор Титов: «Спартак» станет чемпионом, если «Зенит» потеряет всех иностранцев»

Егор Титов не верит в чемпионство «Спартака».

«Если « » потеряет всех иностранцев, « » станет чемпионом. К сожалению, выиграет «Зенит».

Конечно, я бы хотел, чтобы выиграл «Спартак», – сказал бывший капитан московского клуба.

Напомним, «Зенит» после 14 туров занимает 2-е место в таблице Мир . Петербургский клуб набрал 29 очков и отстает от «Краснодара» на два балла.

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